Zelensky e Meloni gli unici silenziati nel Festival. La libertà fa paura

Volodymyr Zelensky? L’unico “silenziato” al pesante festival di Sanremo 2023.

Ai dirigenti progressisti, pro-tempore, della Rai l'unica cosa, che fa paura, evidentemente, è la libertà.

Benigni, Ferragni, Fedez, rosachemical & C? Trasgressione finta e infinitamente potabile.

Zelensky, invece, rappresenta la fierezza, la dignità, la resistenza e la libertà di un popolo aggredito, che fanno paura ai guitti e gli inamovibili boiardi di Stato….O no ?

P.S. Anche quanti non hanno votato per l’attuale premier avranno notato che nessuno, nel lungo e “politico” festival, ha (solo) accennato alla seppur piccola (?) novità: per la prima volta, il governo della Nazione è guidato da una donna….