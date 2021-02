Zingaretti silura l'intergruppo Pd-5S-LeU:"Non accenderei troppo i riflettori"

Zingaretti, intergruppo? Non accenderei riflettori politici - L'intergruppo Pd-M5S-Leu? "Nel lavoro parlamentare se ci sono forme di coordinamento non accenderei troppo i riflettori o farei casi politici". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo a Oggi e' un altro giorno su Rai 1.

Roma:Zingaretti,Gualtieri candidato? Decideranno citta' e lui - Roberto Gualtieri candidato del Pd a Roma? "Lo decidera' Roma e lo decidera' Gualtieri". Cosi' risponde il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Oggi e' un altro giorno su Rai1.

Zingaretti a Salvini, ora coerenza e stop bandierine - Con Matteo Salvini "ci e' sembrato corretto incontrarci, rimaniamo forze alternative ma ora" al governo "oltre alle parole serve la coerenza dei comportamenti. E' un leader politico forte delle sue idee, che combatte per le sue idee come combattiamo tutti. Quello che ho detto a Salvini vale anche per me: basta con la fibrillazione delle bandierine da mettere". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Oggi e' un altro giorno su Rai1. "Ora coerenza: non si puo' continuare con la battuta quotidiana. Abbiamo fatto un patto" di governo: "si difende e si va avanti col programma di governo", aggiunge.

Governo:Zingaretti,Salvini l'ho conosciuto qualche giorno fa - "Salvini l'ho conosciuto qualche giorno fa, eccetto occasioni ufficiali non l'avevo mai visto. Ci e' sembrato corretto incontrarci". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Oggi e' un altro giorno su Rai1.

Governo: Zingaretti,politica non scompare,alternativi a Lega - Bene il richiamo di Draghi "forte e corretto alla responsabilita' nazionale, la fratellanza e la concordia. Sono parole che noi abbiamo usato spesso di fronte alla pandemia. Questo non vuol dire che la politica e' scomparsa, noi e la Lega rimaniamo alternativi, ma dare un segnale che la politica puo' collaborare nell'interesse delle persone". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Oggi e' un altro giorno su Rai 1.

Governo: Zingaretti, Pd porra' rimedio a grave ferita donne - Poche donne nel governo? "Il Pd e' l'unico partito che ha parita' di genere in tutti gli organi statutari, il passaggio del governo e' stata ferita grave a cui rimedieremo perche' fa parte della nostra cultura". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Oggi e' un altro giorno su Rai1.

Covid: Zingaretti, anche se Lazio "giallo" serve attenzione - Il Lazio tornera' in zona arancione? "Aspettiamo i dati ufficiali, noi in questo anno abbiamo avuto pochissimi giorni in zona arancione. Anche se rimanessimo in zona gialla, dico comunque attenzione. Il cambio tra gialla e arancione dipende dalla responsabilita' individuale". Lo dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a Oggi e' un altro giorno su Rai1.