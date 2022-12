Bari: "Sono solo, chi esce con me?". Il caso dell'appello social del cantante

L'appello social del cantante barese Potes su TikTok, divenuto virale, apre di nuovo il dibattito sulla solitudine tra la GenZ: "Sono solo, qualcuno vuole uscire con me?"

È bastato un post su TikTok per diventare virale e non essere più solo. Questa è la storia di Potes, un giovane cantante barese, che stanco di non avere amici e di passare le serate da solo ha affidato al social un messaggio. Il video ha ottenuto 300 mila visualizzazioni, 25 mila like e oltre 873 commenti.

Soprattutto l'appello del 18enne Paolo Potes, nato a Terlizzi con il video ha inconsapevolmente aperto di nuovo un enorme dibattito sulla solitudine della 'generazione Z' e non solo. Nel post il ragazzo chiede: "Qualcuno vuole uscire con me? Sono solo". Nel video Potes scrive: "Un giorno a settimana in cui esco, decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice 'Posso venire io cosi non esci da solo', è un altro tipo di dolore".

La rete è stata subito solidale con Potes, Carmen ha risposto all'appello: "Andiamo insieme? Anche io non ho nessuno con cui andare in giro". Antonio ha aggiunto tra i commenti: "Ormai preferisco fare tutto fa solo, mi sono abituato a stare bene così". Mentre Rosa ha scritto: "I social dovrebbero servire anche a questo, a trovare compagni di viaggio per poi coltivare buone amicizie. Non mollare".