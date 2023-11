Prima serata Premio Internazionale allo Spazio Teatro No'hma-Argentina

In occasione della XV Edizione del Premio Internazionale-Stagione 2023/2024 – In Viaggio-il primo paese partecipante: sarà l'Argentina, con lo spettacolo Saggio sulla paura (titolo originale: Ensayo sobre el miedo) Distopia grottesca sulla fine del mondo e la compagnia La Rosa de Cobre.

Il primo spettacolo della XV Edizione del Premio Internazionale dedicato al Teatro Nudo di Teresa Pomodoro si apre con la compagnia La Rosa de Cobre, proveniente dall’Argentina.

Si intitola Ensayo sobre el miedoed è un saggio sulla paura che descrive una grottesca distopia sulla fine del mondo. Un panico generalizzato ha contagiato le persone alla stregua di un virus, dando vita a uno scenario dalle connotazioni post-apocalittiche. Sette “sopravvissuti” si ritrovano in un rifugio precario - ultimo baluardo di speranza - dove insieme resistono e riflettono sul da farsi. Meglio uscire per ricostruire il mondo o stare nascosti per tenersi isolati e al sicuro?

“Siamo molto lieti di inaugurare la XV Edizione del Premio internazionale con una nuova compagnia proveniente dall’Argentina, paese che con diversi artisti ha calcato più volte il nostro palcoscenico, classificandosi al primo posto per la stagione 2013/2014 e 2019/2020” - spiega Livia Pomodoro. “Abbiamo scelto questo spettacolo perché ci ha colpito la riflessione in chiave tragicomica sui nostri tempi e sul ruolo che la paura gioca oggi nelle nostre vite”.

Ensayo sobre el miedo ha rappresentato l’Argentina al Festival Internazionale Scenari del Mondo, in Ecuador, e ha partecipato al Festival Internazionale di Teatro di Caracas.

Per questo lavoro il regista e drammaturgo Federico Polleri ha ricevuto il Premio Teatro del Mondo, che gli è stato assegnato dall’Università Nazionale di Buenos Aires e dal Centro Culturale Ricardo Rojas.

La compagnia La Rosa de Cobre, in dieci anni di attività, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Tra questi la Menzione d’Onore assegnata dal Fondo Nazionale per le Arti.

Lo spettacolo è in lingua originale con sovratitoli in italiano.

Le due date del 22 e 23 novembre saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.orgo scrivere a nohma@nohma.it.

XV EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE IL TEATRO NUDO DI TERESA POMODORO

Saggio sulla paura (Ensayo sobre el miedo)

Distopia grottesca sulla fine del mondo

con: Jose Britos, Carla Rossi, Belen Manetta, Esteban Padin, Pablo Guzzo, Ale Comercci, Cecilia Mesias.

regia e drammaturgia: Federico Polleri

scenografia: Juan Ignacio Echeverrìa

musica originale: Leopoldo Juanes

fotografia: Romina Elvira

produzione: Compagnia La Rosa de Cobre