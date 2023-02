BPPB, Art/Revolution: Shrek chiude l’esposizione multimediale

Finale da favola per l’ultima tappa dell'esposizione multimediale dei "quadri parlanti". La filiale di Bari della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha accolto uno dei personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo: Shrek, l’orco simbolo dell'inclusione e dell'amore oltre le apparenze.

Il gigante buono della DreamWorks, che ha calcato il palcoscenico del Teatro AncheCinema di Bari per “Shrek – Il Musical”, ha trascorso una giornata nella sede barese della BPPB, sponsor dello spettacolo, per vedere la mostra insieme ai bambini in visita. Ad accogliere l’orco buono e gli alunni di scuola elementare, la Responsabile Comunicazione della Banca, Rossella Dituri, che ha accompagnato gli ospiti nel tour virtuale, tra lo stupore e l’allegria dei piccoli visitatori.

Art/Revolution, ha registrato un grande successo nelle sedi di Chieti, Altamura, Gravina in Puglia, Taranto e Bari in cui è stata ospitata. Oltre 5mila presenze, tra le quali diverse scolaresche. I feedback sono stati molto positivi per l’interesse e per l’entusiasmo suscitato non solo nei più piccoli, ma anche nei più grandi.

“L’estrema attualità delle scelte, unita alla collaborazione proficua con alcune importanti istituzioni culturali e professionisti del settore - ha affermato il presidente della Banca Leonardo Patroni Griffi - hanno sancito un successo che è andato oltre ogni nostra aspettativa. Sono certo che il più ampio progetto PopolArte della BPPB continuerà a dare risultati anche fuori dai confini regionali dando valore alla crescita di una comunità che si apre all’arte e alla bellezza”.

