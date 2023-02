ASPI: in via di completamento l'A8 Milano Laghi

ASPI: verso il completamento della prima autostrada a 5 corsie del Paese

L’A8 Milano Laghi sta per diventare la prima e unica autostrada a 5 corsie d'Italia. Il progetto, realizzato da Autostrade per l’Italia, ha la finalità di aumentare la capacità di uno dei tratti più trafficati del Paese, che conta 120.000 veicoli al giorno, con picchi di 150.000, fungendo da collegamento tra le più grandi direttrici del Nord Italia, parte integrante di due corridoi internazionali verso i Paesi del Nord Europa. A un secolo dalla sua prima inaugurazione, l’A8 giunge a circa il 70% di avanzamento, con un intervento che prevede la realizzazione di una corsia aggiuntiva tra la barriera di Milano nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso, per un totale di circa 4,4 km a servizio della città Metropolitana di Milano e dei distretti produttivi che caratterizzano l’area. Grazie a un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, l’infrastruttura migliorerà i tempi di percorrenza, con un risparmio di ben 1 milione di ore l’anno.

"Stiamo lavorando per completare l’ampliamento della prima autostrada a 5 corsie del nostro Paese, che servirà uno dei più importanti centri metropolitani d’Italia. Un’opera simbolica e strategica non solo per il territorio ma anche una via di collegamento da e verso le altre Capitali Europee" ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. "Questo progetto è la dimostrazione di come sia importante portare avanti un costante confronto con i cittadini e le Istituzioni, passaggio fondamentale per individuare soluzioni che possano rispondere alle nuove esigenze della mobilità e migliorare la vita delle comunità".