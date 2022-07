I Radicanto, esce il nuovo disco: 'Alle radici del canto'

“Alle radici del canto”, il primo evento del “Festival dei musei e dei castelli”, promosso dalla Direzione Regionale Musei Puglia in 15 siti sino al 30 luglio, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. 

Radicanto alle radici del canto copertina (1)Guarda la gallery

La suggestione del castello Svevo, le luci colorate sulle mura interne ed i “Radicanto”. E’ la loro combinazione che risolve in chiave contemporanea ogni dubbio sulla ricerca musicale, legata alla tradizione dei cantori. Una chitarra, una fisarmonica, una cassa su cui creare percussioni con le mani ed una voce femminile molto bella.

Chiediamo in cosa identificano il messaggio primario della loro musica e ci dicono: “Abbiamo bisogno di bellezza come dell’aria, dell’acqua. Senza bellezza la nostra vita non ha direzione”. Musica e poesia aprono i confini di ogni terra e loro cantano il Sud, e le sue tradizioni profonde".

C’è anche Modugno con le sue storie stupende, dove anche due pesci si possono amare. Si crea un fascino crescente nell’ascoltarli, ed il pubblico resta in silenzio preso dalla magia di questi cantori che reinterpretano le vecchie storie musicali dando loro dignità ed una grande forza interpretativa.

La cantante è bella ed intensa, ma anche multisfaccettata come le sue canzoni, che sovrappongono delicatezza e forza, sensualità e rigore. Esce quindi il loro ultimo album: “Alle radici del canto”, che esplora la musica del Mediterraneo ripensandola in chiave d’autore e acustica.