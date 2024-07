Referendum sull'Autonomia, parte da piazza Gimma la raccolta firme della Uil

Partirà domani, sabato 20 luglio, con banchetti in tutta Italia, la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, a cura del Comitato promotore formato da Uil e Cgil, partiti politici di opposizione e associazioni della società civile.

Anche Roma sarà in prima linea per questa raccolta firme.

Le richieste della Uil

Uil chiede una firma "per fermare una legge iniqua e sbagliata e per salvare l’indivisibilità dell’Italia; tutelare la sanità pubblica e universale; proteggere la scuola e l’unitarietà dell’insegnamento; difendere i contratti nazionali di lavoro; sostenere la competitività dei sistemi produttivi e industriali; garantire l’uniformità dei Lep su tutto il territorio nazionale; assicurare un robusto sistema di perequazione. Ci sono diritti, come quelli al lavoro, alla salute e cura, all’istruzione, che non possono e non devono essere oggetto di devoluzione completa alle Regioni", fa sapere il sindacato che sarà domani 20 luglio con il banchetto di raccolta firme a Roma, in piazza Gimma. Si potrà firmare dalle 9.30 alle 13. Sarà presente anche la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, vicepresidente del Comitato nazionale per il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.