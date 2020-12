Regno Unito, 3mila tir nel caos sulla Manica: verso test ai camionisti

Sono ormai tremila i Tir ammassati nel Kent, nel Sud dell'Inghilterra, e altri quattromila sono in arrivo e avranno lo stesso destino, se Francia e Regno Unito non troveranno un accordo sullo screening dei camionisti, in grado di sbloccare lo stop al traffico merci varato per 48 ore dal governo francese, nel tentativo di contenere la diffusione della variante inglese del coronavirus. Secondo l'emittente pubblica britannica, la Bbc, 2.200 veicoli si trovano all'aeroporto di Manston e altri 632 sull'autostrada M20. Nel frattempo, diventa sempre meno confortevole la situazione delle centinaia di Tir bloccati a Manston, con poco cibo a disposizione e uno scarso numero di toilette alle quali accedere, avverte ancora l'emittente britannica.

"Il Kent trasformato in un grande parcheggio" titolano alcuni siti di informazioni britannici, con le foto di autisti che si preparano addirittura a trascorrere il Natale nei loro camion, mentre il porto di Dover rimane drammaticamente chiuso a causa dell'impasse tra Londra e Parigi, a lavoro per trovare un'intesa sul protocollo sanitario da applicare agli autisti in partenza. Ieri, il premier britannico Boris Johnson, dopo una telefonata col presidente Emmanuel Maccron, ha assicurato che si sta lavorando per sbloccare la situazione "il prima possibile", ma i timori per gli approvvigionamenti soprattutto alimentari a pochi giorni dal Natale non si placano. Le 48 ore di stop voluto da Parigi finiscono stasera alle 23 ora di Londra (mezzanotte in Italia).

Secondo Sky News, prima dello scadere della deadline dovrebbe arrivare un accordo: la soluzione prevederebbe test rapidi sui conducenti dei camion con l'aiuto dell'esercito, ma per ora non si riesce a trovare un compromesso sulla tipologia di tamponi da usare, che i francesi pretendono siano il piu' attendibili possibile. Nel braccio di ferro e' entrata in gioco anche la Polonia, che sta premendo sulla Francia, perche' riapra: molti dei camionisti bloccati a Dover sono cittadini polacchi. In un messaggio video su Twitter, il presidente Andrzej Duda ha fatto sapere di essere in contatto con le autorita' francesi e annunciato che ci saranno "progressi" entro fine giornata.

Con la Gran Bretagna isolata dal resto del continente, la Commissione europea ha chiesto a tutti gli Stati membri di riaprire le rotte commerciali necessarie alle "forniture essenziali", incluse quelle dei vaccini contro il coronavirus. In molti, pero', sospettano che l'Eliseo stia approfittando della situazione per strappare a Londra concessioni sulla pesca, il nodo piu' difficile da sciogliere per chiudere l'accordo commerciale tra Ue e Londra post Brexit.