Anche in Europa vogliono "controllare" il Fisco

Continuano le polemiche dopo le dichiarazioni formulate da ConfimpreseItalia e Partite Iva Nazionali (PIN) in merito all’opportunità per le imprese di vigilare sul Fisco.

Nello specifico la proposta avanzata da Alessia Ruggeri, VicePresidente Nazionale di ConfimpreseItalia, consiste nel dare la possibilità ai rappresentanti delle imprese di far parte del Garante del Contribuente e verificare l’operato dell’Amministrazione, troppo spesso accusata di commettere gravi errori a danno dei contribuenti.

Questa volta i commenti arrivano addirittura dall’estero e precisamente dall’Avv. Rebecca Dunca, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Bucarest e collaboratrice in uno studio legale di diritto degli affari, operante in Francia e in Romania, nel settore commerciale e fiscale.

Dichiara l’Avv. Dunca “Ho avuto modo di leggere le dichiarazioni dei rappresentanti di ConfimpreseItalia e poi ribadite anche dall’Avvocato tributarista Matteo Sances e devo dire che le condivido in pieno e avanzerò lo stesso tipo di proposta anche qui in Romania. Stiamo attraversando in Europa un periodo difficile, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, e sono convinta che le imprese debbano essere tutelate al massimo per far ripartire velocemente l’economia, pertanto maggiore trasparenza e collaborazione tra Fisco e contribuenti penso sia proprio la strada giusta”.

Ringraziamo l’Avv. Rebecca Dunca per il suo intervento (guarda il VIDEO).