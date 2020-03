Partite IVA sempre più incazzate: scatta lo slogan #AIUTIAMOCIDASOLI

Dopo il “Pec Day” della scorsa settimana, con migliaia di pec inviate al Ministero dell’Economia per manifestare la propria sofferenza, le partite iva ripartono alla carica.

Il tema della protesta è il cosiddetto decreto “Cura Italia” e sul punto la Presidente di Partite Iva Nazionali (P.I.N.) Alessia Ruggeri non usa mezze misure: “E’ uno scandalo!!! Dal Governo ci dicono di fare i sacrifici e di chiudere le nostre attività per via del coronavirus e poi riconoscono ai piccoli imprenditori e artigiani pochi spiccioli… Non parliamo poi dei professionisti che non prenderanno nulla anche se stanno incassando zero...

Il Governo ha disposto solo un rinvio delle scadenze fiscali fino al 31 maggio, dopo due mesi di chiusura ci troveremo a dover pagare le tasse arretrate oltre a quelle di maggio… è pura follia!!! QUI SI PARLA DI SOPRAVVIVENZA”.

Continua ancora Alessia Ruggeri “Ci dicono che non è tempo di fare polemiche ma spero almeno che le imprese si ricorderanno in futuro come ci stanno trattando… A questo punto è chiaro che per sopravvivere dobbiamo puntare su noi stessi ed ecco perché abbiamo lanciato l’hashtag #aiutiamocidasoli …. Per questo motivo ho raccolto con entusiasmo la disponibilità dell’Avv. Matteo Sances, noto avvocato fiscalista, di esaminare in questo periodo GRATUITAMENTE le posizioni di coloro che sono in difficoltà con l’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia)… In questi mesi abbiamo evidenziato più volte come il Fisco applichi interessi illegittimi o cerchi di recuperare somme ormai prescritte … Proprio per essere presenti in tutta Italia, saranno disponibili anche i suoi colleghi delle sedi di Roma (l’Avv. Sergio Patrone) e di Milano (la Dott.ssa Donatella Dragone). Tutte le persone interessate potranno contattare noi di Pin o inviare una mail a info@centrostudisances.it …”

Interviene infine il VicePresidente di PIN, Antonio Sorrento “Sempre nell’ottica di fare rete, invito le imprese, i professionisti e gli artigiani a farsi avanti se vogliono darci una mano e proporre altri tipi di aiuto alle partite iva.. SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA”.

Speriamo di riuscire a farcela tutti insieme.