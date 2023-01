Salute, per il tumore dell’utero la tecnica innovativa dell’embolizzazione

Salute, fibroma o mioma, il più frequente tumore dell'utero

Il leiomioma uterino detto anche fibroma o mioma è il tumore dell’utero, assolutamente benigno. In assoluto è più frequente in questo organo. E’ una massa di tipo solido che cresce all’interno della parete uterina. “Il fibroma uterino- spiega la dottoressa Elisabetta Colonese specialista in ginecologia ed ostetricia e consulente del portale Mustela Formazioneinfaniza.it- può localizzarsi sia all’interno dell’utero, che all’interno della stessa parete muscolare dell’utero. Infine il fibroma può crescere sulla superficie esterna all’utero. Lo sviluppo del fibroma uterino è spesso ormono-dipendente perché è stato dimostrato che la sua crescita è strettamente correlata alla secrezione di ormoni a partenza ovarica e specificatamente ormoni che prendono il nome di estrogeni. Una volta sopraggiunta la menopausa la produzione ormonale a partenza ovarica si riduce in modo drastico e tutto ciò impedisce ai fibromi uterini di continuare nella loro crescita, ma anzi si comincerà ad osservare una progressiva riduzione di tutte le masse fibromatose all’interno dell’utero.Il fibroma uterino è patologia estremamente frequente nelle donne in età fertile e si stima che l’incidenza sia pari a circa 1 donna su 4”.

Salute, come controllare la patologia

Cosa fare per tenere sotto controllo la patologia? “È molto importante sottolineare che più della metà delle donne affette da almeno un fibroma uterino non presenta alcun sintomo correlato a questa affezione, pertanto in queste donne non è mai richiesto alcun trattamento specifico. Addirittura si stima che le donne afro caraibiche, rispetto alle caucasiche, abbiano un’incidenza ancora maggiore del fibroma uterino ed, inoltre, una presentazione in età anche più precoce. L’utero può essere affetto non solo da un fibroma singolo ma i fibromi possono essere molteplici. In questo caso parleremo di fibromatosi piuttosto che di fibroma uterino. Le dimensioni dei fibromi possono variare da solo qualche centimetro fino a più di 20-25 cm. Quindi possono essere sicuramente molto diverse fra loro ed è sempre molto difficile poter prevedere, in caso di diagnosi di fibroma, quanto lo stesso potrà crescere nel tempo. Più della metà dei fibromi non causa sintomi significativi o comunque da richiedere uno specifico intervento, in questi casi è richiesto solamente un controllo annuale dal ginecologo con un’ecografia. Se invece il fibroma è responsabile di sintomi significativi come sanguinamenti eccessivi e prolungati durante la mestruazione, anemia secondaria, mestruazione dolorosa, dolore cronico pelvico, dolore ai rapporti, urgenza minzionale, infertilità, stitichezza il trattamento a questo punto può rendersi necessario”.

Salute, come agire in caso di intervento chirurgico

E cosa occorre fare in caso di un intervento chirurgico? “Quando, dunque, si comincia a profilare la necessità di un intervento chirurgico (Isterectomia ovvero la la rimozione dell’utero) la paziente dovrebbe sempre essere informata che da alcuni anni esiste una procedura alternativa alla chirurgia, grazie all’introduzione di una tecnica innovativa chiamata embolizzazione dell’arteria uterina. L’embolizzazione sta progressivamente guadagnando moltissimi consensi in tutto il panorama scientifico mondiale. Mediante embolizzazione- prosegue il dottor Tommaso Lupattelli specialista in radiologia interventistica e chirurgia vascolare- a differenza dell’intervento chirurgico, possono sicuramente essere trattati tutti i fibromi che coinvolgono l’utero anche quando questi fossero molteplici e dislocati in diversi punti dell’organo. Inoltre l’embolizzazione, soprattutto in mani esperte, è tecnica molto sicura essendo mini-invasiva che non necessita né di tagli né di punti di sutura”.

Salute, la tecnica dell'embolizzazione

Come viene eseguita l’embolizzazione? “L’embolizzazione è una procedura che si segue molto spesso in anestesia locale, senza quindi la necessità di dover addormentare la paziente, ed ha una durata estremamente breve che generalmente non supera i 30 minuti. La soddisfazione delle pazienti dopo l’intervento è estremamente alta e le recidive sono sicuramente molto inferiori rispetto all’intervento di chirurgia tradizionale. Molto spesso l’embolizzazione- prosegue il dottor Lupattelli- consente di trattare miomi estremamente grandi, anche superiori ai 25 cm potendo così dare una speranza anche a quelle donne che sono già state destinate alla rimozione dell’utero e che invece possono continuare ad avere una valida possibilità ed opportunità per salvare il loro utero. Negli Stati Uniti l’embolizzazione del fibroma e della fibromatosi uterina è sempre più considerata la tecnica di scelta per tutte quelle donne che desiderino mantenere l’ utero senza dover ricorrere a tecniche sicuramente più cruente e con degenza in struttura prolungata".

Salute, embolizzazione molto efficace con fibromi multipli

"L’embolizzazione è particolarmente efficace non solo per fibromi singoli ma anche e soprattutto in caso di fibromatosi dove la presenza di fibromi multipli rendono spesso complicato l’intervento di chirurgia tradizionale di rimozione dei miomi. Il grande vantaggio dell’ embolizzazione nella fibromatosi è quindi la possibilità di trattare velocemente ed efficacemente la totalità dell’utero, cosa che purtroppo è ancora preclusa alla chirurgia tradizionale (miomectomia ). È noto infatti che durante la miomectomia il chirurgo è spesso costretto a lasciare in sede i fibromi più piccoli ho più difficili da enucleare. Tutto ciò può inesorabilmente esitare in una crescita progressiva dei fibromi lasciati in sede con conseguente recidiva di malattia e recrudescenza dei sintomi anche, nei casi più severi, dopo solo pochi mesi. In considerazione del fatto che la patologia fibromatosa, ma soprattutto la sintomatologia ad essa correlata, può avere la tendenza a ripresentarsi in maniera abbastanza ciclica in seguito a miomectomia, l’embolizzazione andrebbe presa sempre seriamente in considerazione nelle pazienti che presentano fibromatosi in particolare nelle pazienti sotto i 40 anni dove il rischio di recidiva post miomectomia è ancora maggiore. L'embolizzazione è una tecnica che permette alla paziente la possibilità di una futura gravidanza".

Salute 3000 interventi di embolizzazione in tutta Italia

L’equipe coordinata dal dottor Tommaso Lupattelli, che prende il nome di Team di Embolizzazione, esegue interventi di embolizzazione da più di 20 anni avendo iniziato con l’inventore di questa tecnica sull’ utero, il dottor Jacques Clerissi medico francese, che per anni ha collaborato con il dottor Tommaso Lupattelli nella città di Milano. La casistica del Team di embolizzazione, la maggiore nel panorama nazionale, può contare su più di 3000 interventi solo sul fibroma uterino eseguiti in diversi centri in Italia ( Milano,Bologna,Roma,Catania,Alessandria) con comprovata esperienza su questo tipo di trattamento. Sono la Lombardia e il Veneto, seguite da Campania e Toscana, le regioni da dove provengono il più alto numero di pazienti embolizzati stando alle percentuali riportate dal Dr Tommaso Lupattelli in più di vent'anni di attività in questo campo.