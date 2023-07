Sandro Mur è un imprenditore con un background in ingegneria e informatica. Ha iniziato a creare software fin dalla giovane età. Alle scuole elementari ha fondato Smoby, un elenco scolastico mobile in grado di prevedere i voti e aiutare gli studenti a raggiungere i propri obiettivi.

Dopo essere stato CTO e fondatore di diverse startup sanitarie e finanziarie all’età di 24 anni, ha fondato Bellabeat, un’azienda legata al Wellness che si concentra sulla salute e benessere delle donne. Ha fatto crescere Bellabeat fino ad avere ad oggi oltre 300 dipendenti, uffici in 8 paesi nel mondo e vanta un portfolio di investitori della Silicon Valley tra cui Universal Music Group, Svangel, YContinuity Fund, Crunch Fund.

Bellabeat è stata definita da YC come una delle società in più rapida crescita negli Stati Uniti nel 2023 e il loro prodotto IVY è stato nominato dal New York Times Magazine come une delle migliori invenzioni dell’anno.

Sandro ha tenuto lezioni temporanee ad Harvard e Stanford sull’imprenditorialità e funge da membro del consiglio e presidente in aziende come Juicefast, 57hours, Fragment, Nextfund e altre.

Sandro è un appassionato kite surfer, snowboarder e pilota che gareggia con Bonaldi motorsport nel team italiano Lamborgini nei campionati OpenGT.