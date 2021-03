Sanremo? Il cantante Gabriel Grillonti punta su Gaia. E dice..

Sanremo. Tempo di pronostici e scommesse, che divonono tutti. Gabriel Grillotti produttore e cantante della MKMM group, societá di produzione discografica parigina, lancia i suoi pronostici su Festival: "Vincerá Gaia", dice. "Il suo talento, scoperto grazie ad Amici e alle radio che l'hanno lanciata, è sotto gli occhi di tutti. Una vittoria potrebbe essere il giusto riconoscimento per una ragazza fuoriclasse. Ma potrebbero piazzarsi sul podio anche (magari al secondo e terzo posto) Annalisa e Noemi.

Il produttore, però, fa il punto anche sui big. "Orietta Berti? Mi ha fatto sognare. Ai giovani auguro tanta fortuna perché la musica vive un momento difficile. un suggerimento? Aiello pensa di più a non gridare e meno al look!Questi i commenti a caldo dell'artista che ha prodotto artisti come Francesco Gabbani e Patty Pravo ed attualmente in radio con il singolo “Je Crois C’est Ça. L’amour” in feat con Asha Putli.

Il manager bacchetta anche i giovani big. Tuona così: "Non è possibile andare a sanremo e usare l'autotune ma questa é colpa dell'organizzazione che dovrebbe proibirlo.Il talento sembra quasi non avere piú importanza qui Italia. Non voglio essere ripetitivo ma anche nella serata Cover Orietta Berti ha fatto mangiar sabbia a tutti ed anche la classifica di chi ne capisce come l'orchestra mi dá ragione".

Le sue parole sono un fiume in piena. "Il talento non si puó costruire a tavolino o c'é o non c'è.Quanto alla conduzione? Amadeus non può certo far di meglio di quello che sta facendo. E' giá un miracolo anche se sulla scelta artistica non credo che non ci fossero canzoni migliori, ma si sa sanremo ormai é anche questo : uno sforna canzoni che rimarranno giusto il tempo di una stagione".