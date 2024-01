Sanremo, Fabrizio Venturi

Dopo essere stato più volte Direttore d'Orchestra del Festival della Canzone Italiana approda al Festival della Canzone Cristiana

Sanremo, 26 gennaio 2024 - Il Maestro Vince Tempera, più volte Direttore d'Orchestra del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, arrangiatore e compositore, è il nuovo Presidente di Giuria della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, che si terrà dal 7 al 9 febbraio 2024 nel Teatro della Federazione Operaia Sanremese, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

Ad annunciarlo è stato Fabrizio Venturi, Direttore Artistico e Conduttore del Sanremo Cristian Music Festival.

Fabrizio Venturi sarà affiancato nella conduzione del Festival dal giornalista Claudio Brachino e dal terzetto femminile Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani.

La tre giorni del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale, dalle ore 15 alle ore 18.30, su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull'App Bom Chanell e su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'App LaC Play, sul web sul sito del Festival della Canzone Cristiana www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater.

"Sono e siamo onorati di avere come Presidente di Giuria un Maestro d’Orchestra di rilievo come Vince Tempera. I 24 concorrenti in gara sono di straordinaria levatura artistica, tuttavia una scelta dovrà essere effettuata. Il Maestro Vince saprà cogliere quelle sfumature che fanno di un artista il miglior concorrente.

E se esistesse il Festival dei Festival, dove quello con i migliori concorrenti vince, sarei sicuro di vincere, non è detto che sarei proprio io a realizzarlo.

Per la terza edizione del Festival ho voluto attribuire enorme rilevanza non solo alla Giuria, ma anche alla conduzione, in quanto il Festival della Canzone Cristiana lo merita essendo il primo Festival italiano della Christian Music. Ed, inoltre, merita, per lo stesso motivo, la diffusione della diretta televisiva su rete nazionale" ha affermato Fabrizio Venturi.

Biografia

Una lunga e rilevante carriera di autore e di coautore, arrangiatore e musicista è quella del Maestro Vince Tempera, che inizia nel 1966 come musicista suonando con il gruppo "La Nuova Era". Si occupa degli arrangiamenti degli album dei Nomadi e di Francesco Guccini. Nel 1967 debutta al Festival delle Rose, diventando così il più giovane Direttore d’Orchestra leggera e jazz in Italia.

Nel 1974 costituisce con i chitarristi Mario Lavezzi e Alberto Radius, con il bassista Bob Callero e il batterista Gianni Dall'Aglio il gruppo "Il Volo".

Nella seconda metà degli anni settanta collabora agli arrangiamenti di diversi dischi di Loredana Bertè e Mario Lavezzi.

Nel 1975 collabora alla realizzazione dell'album live di Marcella Bella. Dal 1984 al 1986 esegue gli arrangiamenti dei lavori discografici della cantante Fiordaliso.

Vince Tempera è stato autore e musicista di numerose sigle televisive di successo, di anime e telefilm, tra cui Goldrake, Ape Maia, Capitan Harlock, Nils Holgersson, Daitan III e Hello Spank.

Il suo più grande successo fu senza dubbio quello del 1978 con la sigla Ufo Robot, scritta insieme a Luigi Albertelli ed Ares Tavolazzi, per cui ottenne addirittura il Disco D'Oro, superando un milione di copie vendute.

Vince Tempera è stato autore e musicista anche di numerose sigle televisive di successo, di anime e telefilm, sia in qualità di Direttore d'Orchestra e arrangiatore, sia come autore dei testi.

Nel 1998 è Direttore dell'Orchestra della trasmissione televisiva di Italia 1 Barracuda, condotta da Daniele Luttazzi.

Nel 2003 il regista statunitense Quentin Tarantino lo ha scelto per la colonna sonora del proprio film Kill Bill .

Nel 2009 è il Direttore d'Orchestra del programma TV La Corrida, ruolo ricoperto precedentemente dal maestro Roberto Pregadio.

Dal 2016 è co-fondatore con Devis Paganelli e presidente di giuria di "Sanremo Newtalent" (festival canoro nazionale).

Da diversi anni si esibisce in prestigiosi eventi con la sua orchestra, con l’attrice Paola Lavini e con Maria Teresa Ruta.