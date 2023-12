Sanremo, Festival della Canzone Cristiana e Fabrizio Venturi

In adesione al regolamento il 15 dicembre si sono chiuse le iscrizioni alla terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2024, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, che si svolgerà a Sanremo, in diretta televisiva nazionale, dal 7 al 9 febbraio 2024, in concomitanza con la settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sarà un Festival nel Festival, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeus e la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, ideato dal Cantautore Fabrizio Venturi, di cui è anche il Direttore artistico, il quale, nelle ultime ore, ha reso noti alla stampa i nomi dei 24 artisti in gara.

Sarà una terza edizione che vedrà due donne, conosciute dal grande pubblico, condurre, insieme al Direttore artistico, il Festival, delle quali sarà rivelato il nome, tra pochi giorni.Parteciperanno ospiti di rilievo appartenenti al panorama musicale italiano ed internazionale del Christian Music e non solo.La terza edizione del Festival porrà al centro il tema del dialogo e del disarmo nucleare mediante la campagna Senzatomica e vedrà esibirsi sul palco cantanti e musicisti di fede israeliana, islamica e cristiana, uniti per inneggiare alla pace. Vi sarà la proiezione di video inerenti i luoghi e le immagini del conflitto.

"Abbiamo ricevuto più di 250 candidature ed ho ascoltato, insieme ai miei collaboratori per le selezioni, tutte le canzoni: posso affermare che tante sono di levatura altissima, sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda la parte musicale. Ciò testimonia che la Christian Music sta sempre più affermandosi anche nel nostro Paese.Non è stato facile escludere tante canzoni meritevoli, ma dovevo fare una scelta. Sarà un grande Festival, all’insegna della nuova evangelizzazione, condotta attraverso la forma espressiva più potente che Dio ci ha donato, ossia la musica, che non conosce né barriere, né limiti " ha affermato Fabrizio Venturi.Di seguito, i nomi dei 24 concorrenti che si contenderanno i pregiati trofei creati dal grande Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso orafo che ha creato i trofei che consegnerà Amadeus:

Agostino Sammarco di Pistoia con la canzone “AMATI”

Andrea Caciolli, di Massa con la canzone “UN OCEANO DI PACE”

Aystarr, di Senago (MI) con la canzone “TU SEI LA MIA LUCE”

Carboidrati, di Cirò (KR) con la canzone “PADRE”

Il Duo Ellesd in feat con Biancosporco, di Grottaferrata (Roma) con la canzone “JAÈH”

Enrica Graziano, di Vasto (CH) con la canzone “WHY NOT”

Federica Paradiso, di Trani (Barletta) con la canzone “PUOI ASCOLTARMI DIO?” (Lettera a Fouad)

Giuseppe Marchese, di Biancavilla (CT) con la canzone “UN LAMPO NEI SUOI OCCHI”

Giuseppe Santilli, di Roma con la canzone “IL POSTO DI DIO” (Amore nascosto)

Ivano Barbanera, di Città di Perugia (Perugia) con la canzone “UNA VITA DA NON MORIRE MAI"

Rosa la figlia del vento, di Taranto con la canzone “NON HO SMESSO DI AMARTI”

Marcos, di Monte di Pive (TV) con la canzone “COME IL VENTO”

Maurizio e Sara, di Vasto (CH) con la canzone “RESTATE GIOVANI”

Gabylo, di Casarza Ligure (GE) con la canzone “MADRE MARIA”

Migi Marston, di Ascea (SA) con la canzone “E TU CHI SEI”

Nazzareno Carchidi, di Calolziocorte (Lecco) con la canzone “TI PRENDERÒ TENERAMENTE”

Noemi, di Terracina (LATINA) con la canzone “L’UNIVERSO DEI DIVERSI”

Nova, di Avignano (CE) con la canzone “TU VERRAI”

Piero Chiappano, di Gaggiano (MI) con la canzone “L’AMORE PER LA STRADA”

Rosa Pirone, di Napoli con la canzone “PASSA IL FAVORE”

Il Duo Sal’Arte, di Montelupo Fiorentino (FI) con la canzone “SALVACI TU”

I Severance, di Città Maerne di Martellago (VE) con la canzone “LA TUA PELLE"

Susy, di Napoli con la canzone “NINNANANNA PER LE MAMME”

Tiziana Scala, di Verona con la canzone “IO CANTO A TE”