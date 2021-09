Scuola, Costa: "Ridurre quarantena". Sulle discoteche e la terza dose...

Scuola: Costa? Ridurre quarantena, troppi 7 giorni a vaccinati

"Non trovo consono che ci sia una quarantena cosi' lunga" per i vaccinati, "dobbiamo accorciarla per garantire la scuola in presenza". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a Timeline su SkyTg24. "Si potrebbe ipotizzare di ridurre la quarantena anche a 5 giorni, 7 sono troppi", ha aggiunto Costa, secondo cui "l'essere vaccinati deve essere un elemento di garanzia".

Vaccino: Costa, ragionevole terza dose per tutti, attediamo Cts

Sull'ipotesi di somministrare la terza dose a tutti su modello israeliano, "ci affidiamo ai nostri enti regolatori, che sono l'Aifa e il Cts. Attendiamo da loro" indicazioni. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto a Timeline su SkyTg24. "C'e' un dibattito in corso e nella comunita' scientifica ci sono posizioni non ancora chiarite del tutto". Ad ogni modo, ha aggiunto Costa, "e' ragionevole pensare si procedera' in maniera omogenea e diffusa alla somministrazione della terza dose"

Covid: Costa, riaprire discoteche con green pass, serve risposta

"Credo che con il green pass e con la limitazione della capienza si possano aprire anche le discoteche, perche' dobbiamo dare una risposta anche a questo settore produttivo, nella consapevolezza che anch'esse rappresentano un comparto economico, creano occupazione, fanno fatturato". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto a Timeline su SkyTg24. "Dobbiamo dare assolutamente una risposta. Tra l'altro penso che aprire questi luoghi, con il green pass, ci permetterebbe di attivare una sorta di screening nei piu' giovani, in tutti i ragazzi non vaccinati che per entrare si dovrebbero sottoporre al tampone", ha concluso