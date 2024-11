Segalini (ATM) a IDN: “Inclusione, rispetto e cura, i nostri valori per Milano”

“La nostra organizzazione ha una connessione speciale con la città e le sue donne e sentiamo un ruolo di grande responsabilità verso clienti e dipendenti”, ha detto Roberta Segalini, Chief HR Officer Gruppo ATM, alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

“Serviamo la città da 100 anni e abbiamo al centro valori come inclusione, rispetto e cura”, ha aggiunto, ricordando che “tutti i giorni vogliamo portarli al servizio di coloro che lavorano per Milano favorendo l’empowerment femminile”. Segalini è intervenuta al panel intitolato "Contro ogni gap: Politiche e buone pratiche a sostegno dell'empowerment femminile".

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre presso Triennale Milano di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

Italia, cosa dai al mondo? è stato il titolo di questa XXIV edizione che è coincisa con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere.