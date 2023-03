Serena Bortone indelicata, Rosanna Fratello la gela. Momenti di imbarazzo a Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, scontro tv tra Serena Bortone e Rosanna Fratello

Momenti di gelo a “Oggi è un altro giorno”. La cantante Rosanna Fratello, ospite di Serena Bortone su Rai1, ha risposto a tono a una frase piuttosto indelicata della conduttrice.

La Bortone dopo aver ringraziato la Fratello per essere in studio per fare una sorpresa al cantautore Nicola Di Bari ha affermato: "Gioie e dolori della vita… Io so, perché ne hai parlato in un’altra intervista, di tuo fratello Giovanni, si è tolto la vita…", ha affermato la conduttrice spiazzando l'ospite con una frase che di fatto va a scavare nella vita privata di Rosanna Fratello.

La risposta però non si è fatta attendere e la Fratello visibilmente infastidita ha risposto così: "Preferirei chiuderla qui perché è una cosa molto particolare, una cosa che è successa 40 anni fa e oggi invece preferirei parlare di lui, Nicola Di Bari".