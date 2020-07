Serie A, font unico alle maglie delle squadre dalla prossima stagione

La Serie A come la Premier League, quantomeno per quanto riguarda le maglie da gioco. Dalla prossima stagione, anche il massimo campionato italiano introdurrà una novità relativamente al font di nomi e numeri sulle divise. Non ci saranno più gli sponsor tecnici a disegnare e fornire nomi e numeri di maglia, ma ci sarà un disegno unico che sarà utilizzato da tutti i club. Come rivelato da Footy Headlines – e come Calcio e Finanza può confermare – il nuovo font sarà quello già visto sulla divisa da gioco dell’Inter per il 2020/21. In rete intanto sono spuntate inoltre le immagini dei font di altre divise da gioco che non sono ancora state presentate, tra le quali quella della Juventus – con la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo – e quella della Roma.