Cadavere di un 81enne occultato dai figli per prendersi la pensione da 3mila €

Trani, 81enne morto nel sacco a pelo: indagati figli e nuora per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell'Inps

Dalla Puglia all’Abruzzo per abbandonare il cadavere del padre e continuare a percepire la pensione di 3mila euro al mese: c'è una svolta nel giallo di Castrovalva, dove un anno fa era stato ritrovato il corpo di un'81enne in un sacco a pelo. Dopo complessi accertamenti è stato identificato il cadavere rinvenuto la scorsa estate nella frazione del comune di Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila: si tratta di Bruno Del Negro, abitante di Trani. I suoi tre figli e la compagna di uno di loro sono stati iscritti nel registro degli indagati per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell'Inps e indebito utilizzo di carta bancomat.

L'anziano, all'epoca allettato e incapace di provvedere a se stesso, sarebbe stato trovato morto nel proprio letto da uno dei figli che, in concorso con la compagna, avrebbe deciso di disfarsi del cadavere, mettendolo in un sacco a pelo acquistato immediatamente prima, per poi abbandonarlo lungo una stradina di Castrovalva, dopo aver percorso con circa 350 km in auto da Trani.

Gli eredi dell'uomo, grazie al piano messo in atto, sono riusciti a incassare complessivamente la somma di circa 60mila euro. Ora dovranno rispondere non solo di occultamento di cadavere, ma anche di truffa ai danni dell'Inps.