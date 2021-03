Siccità, al Nord è allarme per l’agricoltura

Sembra agosto, invece siamo appena all’inizio della primavera. Al Nord è allarme per la siccità. In molte aree agricole non piove ormai da 50 giorni. Proprio nel momento in cui c’è bisogno di più acqua per far partire le coltivazioni più importanti. Il livello del Po è sceso del 45% rispetto alla media stagionale. Lo ha constatato Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale - Ministero della Transizione Ecologica, in occasione del sopralluogo effettuato al Ponte del Becca, in provincia di Pavia alla confluenza del Ticino nel Po.

"Le temperature e la persistente assenza di precipitazioni consistenti - si legge in una nota dell'Autorità di Bacino - disegnano un quadro preoccupante soprattutto se si considera che anche il grosso del prelievo dell'irrigazione a beneficio delle colture della Pianura Padana è soltanto all'inizio della stagione. Un andamento che non stupisce se raffrontato a quanto accaduto negli ultimissimi anni, ma che si scosta drasticamente col passato a dimostrazione del mutamento dei fenomeni, della loro tempistica e delle loro ripercussioni".

"Ora, sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap esistente - commenta Berselli -, serve mettere in campo tutte le strategie possibili per riuscire a contrastare la carenza prolungata di risorsa idrica, una risorsa indispensabile per i territori, gli equilibri ambientali, l'economia agroalimentare, la biodiversità".