Simone Di Matteo, premio ST. Oscar della Moda per il discolibro

Si è svolta il 18 dicembre scorso a Firenze, nella splendida cornice del Teatro Tuscany Hall, la cerimonia di premiazione della IX edizione degli ST. OSCAR della Moda che ha visto alla conduzione l’attrice Manuela Arcuri e il presentatore Stefano Baragli. Una serata all’insegna dell’arte, della moda e della cultura nel corso della quale sono stati premiati svariati volti noti del panorama dello show business italiano. Tra questi, in particolare, l’Irriverente giornalista e opinionista Simone Di Matteo, che si è aggiudicato uno dei riconoscimenti europei per l’ideazione e la realizzazione de “L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo” (2022, New Music Group), primo album musicale al mondo interamente tramutato da un’opera letteraria, in questo caso la sua omonima raccolta antologica di racconti.

“Un premio che sono onorato e grato di ricevere – ha dichiarato Di Matteo al momento della consegna della statuetta d’oro da parte della collega e amica di lunga data Tina Cipollari – Un po’ come il più prezioso regalo di Natale che potessi mai aspettarmi, perciò voglio dedicarlo a chi, credendoci, ha reso possibile tutto questo. Simone Pozzati, autore insieme a me dei brani della raccolta. Monica Landro e Pippo Landro, discografici della New Music Group. Andrea Crimi, voce principale dell’album, Laura Bono, Alessandro Vinci, Andrea Piovan e Andrea Candeo, volto protagonista dei videoclip ufficiali dei singoli estratti dal disco che questa sera è qui con me. Ma anche Simone Sciarresi, Lucia Ferrara, Francesca Lovatelli Caetani, Diego Lanuto, Francesca Ruscio, la NAZCA e tutta la ModoAgency. Senza di loro non ce l’avrei fatta e credo proprio che non sarei qui. Tornare a parlare e a cantare d’amore, specialmente in un periodo come quello che stiamo attraversando, è l’unica cosa che mi dà speranza per il futuro”.

Quella che ruota intorno a “L’amore dietro ogni cosa” (2016, Edizioni DrawUp), infatti, è un’operazione artistico-letteraria ambiziosa ed importante. Nato nel 2016 come antologia, nel 2017 aveva ricevuto il Premio alla Letteratura all’Elsa Morante durante l’evento “L’arte dice no alla violenza” per essere riuscito in una delle imprese più difficili nonché una delle più tentate: raccontare l'amore. L’anno successivo, invece, era approdato a teatro per la regia di Guido Del Vento, venendo poi selezionato tra più di 400 drammaturgie al Roma Fringe Festival 2019. E oggi, a distanza di ben sei anni dalla sua prima pubblicazione, ritrova una rinnovata forza espressiva grazie alla melodia e ad un concept album da Guinness World Record, pubblicato il 25 novembre sia in formato fisico con una limited-edition sia in digitale, che ripercorre in musica i sentieri tracciati da Di Matteo tra le pagine del testo originario.

Insomma, un’iniziativa davvero imponente che la giuria tecnica della manifestazione, presieduta da Direttore artistico della rassegna Steven G. Torrisi e da Alviero Martini nelle vesti di Presidente onorario, ha voluto premiare per il coraggio e per il valore aggiunto conferito alla musica e al costume, dal momento che la moda, al pari della melodia, non è nient'altro che amore alla ricerca di una parola!