Simone Di Matteo sceglie Andrea Piovan come voce de "Il Viandante"

È disponibile già dal 18 Ottobre sulle piattaforme virtuali e nei migliori digital stores Il viandante, bonus track de L’amore dietro ogni cosa, il fortunato libro ora tramutato in concept album per la New Music International dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo. Il brano, quinto estratto dal disco, vede l’artista Andrea Piovan, uno degli interpreti e doppiatori più conosciuti del piccolo schermo italiano, dar voce ad uno dei personaggi chiave dell’intera raccolta.

Quella del viandante, infatti, è la rappresentazione cardine dell’antologia di Di Matteo. Al di là dei racconti narrati, è l’unico vero protagonista della storia. Perciò, si tratta di una figura molto importante e al tempo stesso emblematica che, dapprima con le parole e ora grazie alla melodia, nel raccontare storie di fantasia ripercorre gli amori che hanno segnato la sua vita e il suo cuore. E questa volta, lo fa attraverso la voce di Piovan che conferisce nuova forza ai sentimenti impressi nero su bianco dalla penna dello stesso Di Matteo.

Conosciuto al grande pubblico per il suo lavoro di doppiaggio di videogiochi, documentari della BBC, spot pubblicitari e servizi per le trasmissioni televisive, come testimoniano le clip di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, con il suo contributo a Il viandante Piovan va ad arricchire la rosa di coloro che si sono impegnati per rendere L’Amore Dietro Ogni Cosa un progetto decisamente sui generis e in continua evoluzione. Basti pensare che nessun album musicale era mai stato integralmente concepito a partire da un’opera letteraria!

Il testo de “Il viandante” è tratto direttamente dalla raccolta antologica ed è vocalmente interpretato da Piovan all’interno del cortometraggio legato alla canzone. La clip, inoltre, prodotta da Modo Agency per la regia di Bruno Trombetta, vede l’attore Andrea Candeo che, intento a crogiolarsi nei suoi pensieri lungo le sponde del lago di Cernobbio, veste i panni del personaggio in questione riunendo in sé, di conseguenza, l’essenza di ciascuno dei protagonisti dei vari episodi in canzone.

https://youtu.be/UYWXRVMq-AY