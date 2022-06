Simple Minds: "Vision Thing" anticipa il nuovo album "Direction of the heart"

Ascolta il nuovo singolo dei Simple Minds "Vision thing"

I Simple Minds annunciano l'uscita di “Direction of The Heart” il loro diciottesimo album in studio che verrà pubblicato il 21 ottobre 2022 da BMG, e lanciano "Vision Thing", il primo singolo estratto dall'album, da oggi disponibile sulle piattaforme digitali.

Attualmente in giro per l'Europa con un nuovo tour, la band scozzese tornerà in autunno con un nuovo lavoro dopo la pubblicazione, nel 2018, di “Walk Between Worlds” disco acclamato dalla critica ed entrato nella Top 5 del Regno Unito. Attraverso le sue nove tracce, “Direction of The Heart” trova la band al suo massimo ed è un inno, una celebrazione della vita, come dimostra il primo estratto dal disco "Vision Thing".

"Vision Thing" è una canzone euforica - tutta batteria martellante, synth e l'inconfondibile chitarra a sei corde di Charlie Burchill. Con la musica scritta da Burchill e i testi del frontman Jim Kerr, la canzone è un tributo al "miglior amico" di Kerr, il suo defunto padre James senior, scomparso nel 2019.

Il nuovo singolo è la traccia di apertura di “Direction Of The Heart” e stabilisce il ritmo per un album che riesce ad incapsulare perfettamente l'essenza dei Simple Minds passati e presenti, una band la cui rinascita negli ultimi 10 anni li ha visti, ancora una volta, catturare la magia e gli elogi dei critici come accadde nei loro primi giorni.

La maggior parte delle tracce di “Direction Of The Heart” sono state create in Sicilia, dove vivono sia Kerr che Burchill. Non potendo recarsi nel Regno Unito a causa delle regole di quarantena, l'album è stato registrato ai Chameleon Studios di Amburgo. Qui hanno prodotto l'album (in seguito arruolando Andy Wright (Massive Attack, Echo & The Bunnymen) e Gavin Goldberg (Simply Red, KT Tunstall) per una produzione aggiuntiva).

I membri della band, il bassista Ged Grimes (che ha co-scritto due delle nuove canzoni, "First You Jump" e "Solstice Kiss"), la batterista Cherisse Osei e la cantante Sarah Brown si sono uniti a loro in alcuni brani, registrando le loro parti separatamente a Londra . Gli ospiti dell'album, il frontman degli Sparks Russell Mael ("Human Traffic") e il cantautore ed ex partner musicale di Ged Grimes nei Danny Wilson, Gary Clark ("Vision Thing", "First You Jump" e "Natural"), hanno registrato le rispettive parti nei rispettivi home studio.

Nonostante il lavoro disparato, l' album suona come un disco coeso, uno dei più eccitanti e corroboranti della carriera dei Simple Minds fino ad oggi. Con queste parole Jim Kerr commenta il disco: “Come fare un bel disco 'Electro-rock', nei momenti peggiori? Direction Of The Heart è il risultato di quella sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?”.

Curiosamente, il titolo "Direction of the heart" viene da un brano incluso unicamente nella versione deluxe del precedente "Walk Between Worlds" e che anche in questa occasione viene estromesso dalla tracklist dell'album.

Simple Minds - Le tracce del nuovo album "Direction of the heart"

Vision Thing

First You Jump

Human Traffic (featuring Russell Mael of Sparks)

Who Killed Truth?

Solstice Kiss

Act Of Love

Natural

Planet Zero

The Walls Came Down (written and originally recorded by The Call)

“Direction Of The Heart” sarà disponibile su CD, CD Deluxe con due tracce extra e un libretto, vinile e vinile colorato.

Le bonus track della Deluxe edition sono:

Direction Of The Heart (Taormina 2022)

Wondertimes



Simple Minds - le date italiane del 2022

Dopo il loro tour 2020, riprogrammato di recente, i Simple Minds terranno degli spettacoli speciali in Europa questa l'estate, queste le date italiane:

12 luglio - Taormina - Teatro Antico

14 luglio - Pescara - Teatro D’Annunzio

15 luglio - Pistoia - Pistoia Blues

17 luglio - Roma - Auditorium Parco della Musica

18 luglio - Verona - Arena di Verona

Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale nei loro primi giorni, si sono trovati referenziati da artisti più giovani e suonano davanti a decine di migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo. Hanno ricevuto i Q Awards alla carriera e il plauso della critica universale per i loro album recenti. “Big Music” del 2015 è stato descritto dalla rivista MOJO come "il loro miglior album in 30 anni" e “Walk Between Worlds” del 2018 è stato acclamato su tutta la linea ed è diventato il loro album di maggior successo in oltre due decenni, culminando nel loro più grande tour negli Stati Uniti fino ad oggi.

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria), Berenice Scott (tastiere) e Sarah Brown (voce).