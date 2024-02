Animali, pdl popolare contro l'accattonaggio in contrasto al racket

PROSEGUE IL 25 FEBBRAIO 2024 DALLE 14.00 ALLE 18.00 IN PIAZZA SAN BABILA E NEI MUNICIPI NEI GIORNI A SEGUIRE

Milano: L’ Associazione Culturale/Politica Task Force Animalista, nella giornata di domenica 25 febbraio 2024, in occasione del corteo “La legge ignora gli animali” con partenza dai Bastioni di Porta Venezia ore 14.00 e arrivo in Piazza della Scala a Milano, organizzato da Meta Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente Sez. Milano, Fronte Animalista, Avi Associazione Vegani, No Mattatoio Milano, in supporto alla modifica della legge 544-bis, presentata in parlamento dall’ On. Michela Vittoria Brambilla per inasprimento delle pene dei i reati contro gli animali, attende i cittadini in Piazza della Scala al banchetto raccolta firme della Proposta di Legge Popolare di Regione Lombardia contro accattonaggio con animali.

La proposta di legge che chiede di vietare l’accattonaggio con animali di ogni specie su tutto il territorio lombardo, per evitare che la compassione suscitata nei passanti possa finire con l’alimentare un’indebita raccolta di denaro, sostenuta da un vero e proprio racket, promossa da Task Force Animalista, è sostenuta da Zampette Felici Odv, Crazy Cats, Gaia Animali e Ambiente, Meta Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, Su La Testa, Oipa, Leidaa, Comitato Civico Ambiente.

Dal 1’ di marzo, inoltre, i fascicoli stilati dalla Regione Lombardia per la raccolta firme, grazie alla Consigliera Regionale PAOLA PIZZIGHINI (Movimento 5 stelle) all’ Assessore al verde e agli animali LUCIA GALEONE (Forza Italia) e al Capo Consigliere Comunale ALESSANDRO VERRI (Lega) saranno in alcuni comuni dell’hinterland milanese come Rozzano, Pieve Emanuele e Basiglio e in tutti i nove Municipi Milanesi più la sede centrale.

Associazioni, forze politiche e cittadini, uniti con l’obiettivo di raggiungere entro maggio la quota di 5000 firme, affinché la proposta di legge contro l’accattonaggio con animali venga approvata dal Consiglio Regionale.

La Task Force Animalista resta aperta ad ogni tipo di supporto da parte di Associazioni, di partiti e cittadini che vogliano supportare la Pdl Popolare aiutando anche attivamente.

taskforceanimalista@gmail.com