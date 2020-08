Il Sociale

Venerdì, 7 agosto 2020 - 12:16:00 Bayer dona insetticidi per domare la crisi delle locuste in Kenya e Uganda 170.000 litri di insetticidi per fermare l'invasione che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura locale

Bayer al fianco di Kenya e Uganda nella lotta contro la devastazione delle locuste del deserto Gli agricoltori del Kenya e dell'Uganda che stanno combattendo una devastante invasione di locuste e l'incombente crisi della sicurezza alimentare stanno ricevendo aiuto da Bayer grazie a una donazione di 170.000 litri di insetticida Decis ULV. La donazione di Bayer, che ha un valore materiale di circa 750.000 euro, consentirà di trattare 170.000 ettari dei campi più colpiti. "Ho 48 anni, ma non avevo mai visto danni come quelli provocati dalle locuste nella mia fattoria", ha detto Pius Nyagah Muchenge, un contadino keniota. "Sono arrivate in una quantità incalcolabile. Le si vede chiaramente: alcune sono gialle e altre verdi. Quando volano in sciame sopra una determinata area, possono volerci anche più di due ore prima che si spostino tutte. Si uniscono fino a formare una nube scura che si muove. Una delle sfide più impegnative che abbiamo affrontato ha dimostrato che i nostri sistemi tradizionali non sono adeguati. Abbiamo cercato di fare rumore, anche sbattendo pezzi di ferro, ma questo non le ha disturbate. Poi sono intervenute le autorità locali, che con lo spray sono riuscite ad ucciderne alcune all'istante".