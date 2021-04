Covid peggiora la tratta di esseri umani, l'Europa: "Stati facciano di più"

La pandemia di coronavirus sta avendo effetti negativi sulla tratta di esseri umani in Europa e gli stati non stanno facendo abbastanza per prevenirla e contrastarla: parla chiaro l'ultimo rapporto annuale del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (Greta).

"Gli effetti della pandemia hanno reso le vittime della tratta di esseri umani ancora più vulnerabili - ha affermato la presidente del Greta, Helga Gayer. “I trafficanti hanno sfruttato al meglio la situazione, facendo leva sulla precaria situazione finanziaria di molte delle loro vittime. Inoltre, mentre le autorità stanno segnalando un aumento dello sfruttamento sessuale e dell'attività criminale online, le risorse limitate e i ritardi nel sistema giudiziario stanno ostacolando gli sforzi per rendere conto ai trafficanti e per fornire giustizia e risarcimento alle loro vittime".

Le Ong in prima linea nel contrasto alla schiavitù denunciano ritardi nell’identificazione formale delle persone come vittime della tratta, compromettendo così il loro accesso a un alloggio sicuro e all'assistenza sanitaria.

"È fondamentale per la sicurezza dei richiedenti asilo vulnerabili che coloro che sono stati vittime di tratta siano effettivamente identificati e forniti del sostegno, dell'assistenza e della protezione a cui hanno diritto in virtù della Convenzione contro la tratta del Consiglio d'Europa", ha aggiunto la presidente del Greta.

Il decimo rapporto generale di Greta fornisce un resoconto dettagliato delle sue attività dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2020, che include la pubblicazione di nuove linee guida per aiutare gli stati a rispettare i loro obblighi ai sensi della convenzione anti-tratta del 2005 del Consiglio d'Europa, concentrandosi anche sugli effetti della pandemia da Covid su questo tipo di problematiche.