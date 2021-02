Fondazione Francesca Rava, l'Orchidea del Cuore: il dono solidale di San Valentino

Mariavittoria Rava, Fondazione Francesca Rava: “L’emergenza Covid-19 ha aggravato la situazione economica e sociale. Per questo abbiamo promosso progetti concreti per donare strumenti tecnologici per l’homeschooling e sostenere tanti giovani in difficoltà”

A San Valentino fai un dono solidale alla persona che ami, sostieni la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus: ordina su GLOVO un'Orchidea del Cuore di orchideemilano.it e parte del ricavato sarà devoluto al progetto SOS Scuola, in aiuto a migliaia di bambini in difficoltà.

Donando la tua bellissima Orchidea del Cuore potrai aiutare, concretamente, tanti ragazzi che non hanno i mezzi e le possibilità per seguire le lezioni scolastiche a distanza o non sono nelle condizioni di svolgere i compiti e studiare come molti dei loro coetanei.

E' possibile acquistare l'Orchidea del Cuore collegandosi su GLOVO, con un semplice click. potrai registrati e selezionare nella sezione “Shopping” il negozio Orchideemilano.it e scegliere tra una vasta gamma di colorate Orchidee del Cuore. La pianta verrà consegnata alla persona cara in tutta l'area metropolitana di Milano.

Inoltre, dopo aver scelto la tua Orchidea del Cuore, se lo desideri, potrai abbellire ulteriormente il tuo dono ordinando anche una elegante confezione di squisiti macarons a forma di cuore!

“Siamo grati a Orchideemilano.it per questa bellissima iniziativa a sostegno del nostro Progetto SOS Scuola in aiuto a migliaia di bambini”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che aggiunge: “L’emergenza Covid-19 ha ulteriormente aggravato la situazione economica e sociale di tante famiglie italiane che non possono assicurare ai propri figli i mezzi indispensabili per la loro istruzione. Per questo abbiamo prontamente risposto al loro appello promuovendo progetti concreti per donare strumenti tecnologici per l’homeschooling e sostenere tanti giovani in difficoltà. Aiutateci ad aiutare, a San Valentino fate un doppio gesto d'amore: donando alla persona amata l'Orchidea del Cuore, aiuterete anche tanti ragazzi in difficoltà”.