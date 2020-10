In Kenya il 40% della popolazione è senza acqua: la campagna di ActionAid

ActionAid: al via la campagna sms solidale “Dai acqua al futuro dei bambini del Kenya”

Sms e chiamate da rete fissa al 45511 per combattere la malnutrizione e sostenere la sopravvivenza economica delle comunità più vulnerabili. Numero solidale attivo fino al 15 novembre.

Pozzi e sistemi di irrigazione per garantire acqua sicura nelle zone più fragili del Kenya. ActionAid Italia lancia la campagna sms solidale “Dai acqua al futuro dei bambini del Kenya” per sostenere le famiglie dei territori più vulnerabili del Paese e, in particolare, della contea di Isiolo, messa in ginocchio dalle conseguenze del cambiamento climatico e dal drammatico impatto sulla salute e sull’economia dell’emergenza Covid-19.

Nelle zone aride e semiaride del Kenya, tra cui la contea di Isiolo, l’emergenza sanitaria si è inserita in un contesto socioeconomico già fortemente critico, anche a causa dei devastanti effetti del cambiamento climatico. «Le siccità cicliche del biennio 2016/18, le violente piogge durante il periodo del raccolto nellastagione 2019/2020 – spiegano i referenti di ActionAid dal Kenya – hanno causato la distruzione di più di 10.000 ettari di terreno coltivato e gravi perdite post-raccolta. Gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici non hanno dato tempo alle comunità locali di reintegrare i propri mezzi di sussistenza, inserendolein un circolo di povertà dove le categorie più vulnerabili, come le donne e i bambini sotto i 5 anni, soffrono di gravi carenze nutrizionali».

In Kenya sono oltre 1 milione i bambini e le donne che necessitano di cure per la malnutrizione acuta, di cui circa 135mila per malnutrizione acuta grave. Nel Paese le conseguenze socioeconomiche della crisi climatica e dell’epidemia Covid-19, uniti alle infestazioni di locuste, hanno aumentato ulteriormente i livelli di insicurezza alimentare e povertà, soprattutto per chi vive di attività agro-pastorali o svolge piccoli lavori di fortuna, ovvero circa l’80% della popolazione. Ma non solo, in Kenya le misure di contenimento Covid-19 hanno avuto conseguenze drammatiche anche a livello sociale, causando la perdita di 1,7 milioni di posti di lavoro.

«Oltre il 40% delle persone in Kenya non ha accesso all’acqua potabile e sono i bambini, i più fragili, a subirele conseguenze peggiori di questa mancanza. Senza acqua pulita per tutti e fonti disponibili per l’agricoltura e il bestiame si entra nella spirale della fame e della malnutrizione da cui diventa sempre più difficile uscire - sottolinea Raffaella Lebano, vicesegretaria generale di ActionAid Italia - L’acqua è fondamentale proprioper le comunità più vulnerabili stremate da anni dalla crisi climatica e oggi dall’emergenza Covid. Per questo ActionAid ha scelto di impegnarsi per assicurare acqua pulita a più di 13.500 persone coinvolte direttamente, tra cui più di 9.500 bambini. I benefici andranno a migliorare la vita delle famiglie deipastori transumanti della regione di Isiolo, oltre 26.000 persone in totale».

Con la campagna solidale “Dai acqua al futuro dei bambini del Kenya”, grazie a sms e chiamate da retefissa al numero solidale 45511, tutti potranno dare un contributo per sostenere il progetto di ActionAid e garantire acqua, salute e possibilità di crescita ai bambini e alle famiglie delle zone più vulnerabili del Kenya, dove ActionAid è attivo da quasi 50 anni e riconosciuto come una delle più importanti organizzazioni di contrasto alla povertà del Paese.

L’iniziativa solidale è attiva fino al 15 novembre e i fondi raccolti sosterranno interventi di miglioramento dei sistemi idrici e dei sistemi di raccolta dell’acqua. In particolare, i sistemi di pompaggio saranno realizzati grazie alla distribuzione di solar kit e pannelli solari. In occasione della distribuzione dei pannelli verrà organizzata una formazione specifica su tecniche di manutenzione dei pannelli, unitamente ad una formazione generale sull’importanza delle energie rinnovabili. Il progetto interverrà ristrutturando anche i pozzi/punti d’acqua, equipaggiandoli con torri,cisterne, cabine e sistemi di pompaggio, per assicurare la sopravvivenza del bestiame e la disponibilità di foraggio anche durante la stagione secca e nelle annate siccitose. Prima di effettuare gli interventi di ristrutturazione verranno creati dei Comitati di Gestione dell’Acqua, assicurando un’adeguata partecipazione delle donne. Al termine dei lavori, i Comitati di Gestione dell’Acqua saranno formati perrealizzare delle sessioni di sensibilizzazione sulle comunità in merito alle buone pratiche igienico-sanitarie, che comprenderanno tra le altre cose delle istruzioni su un corretto utilizzo dei punti d’acqua, perevitare la contaminazione delle fonti e assicurare un utilizzo separato da parte di uomini e animali.

«Ancora di più in un periodo di difficoltà per tutti appare lampante che, nelle situazioni di crisi, le disuguaglianze aumentano e le persone già vulnerabili sono tra le più colpite, in Italia come nel resto delmondo. Non possiamo lasciarle sole», conclude la vicesegretaria generale di ActionAid Italia. Alla Campagna danno il loro supporto i testimonial di ActionAid – tra questi – l’attore e doppiatore Luca Ward che ha dato voce allo spot, il gruppo creativo The Jackal, la nota chef Cristina Bowerman e l’attrice Amanda Sandrelli.

Campagna Sms Solidale - 1° ottobre – 15 novembre 2020 - Numero Solidale: 45511

- 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali;- 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

- 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile;

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata in Italia e in 44 Paesi. Collabora con più di10mila partner, alleanze, ONG e movimenti sociali per combattere povertà e ingiustizia sociale. Da oltre 40 anni ActionAid si batte al fianco degli individui e delle comunità più povere e marginalizzate, scegliendo di schierarsi dalla loro parte perché consapevole che per realizzare un vero cambiamento sociale è necessario uno sforzo collettivo di solidarietà e giustizia. Un mondo equo e giusto per tutti: è questa la visione da cui ActionAid trae ispirazione e forzavitale. Per rendere questa visione del mondo una realtà concreta, ActionAid si è data una mission specifica da perseguire nei prossimi 10 anni: lavorare per promuovere e animare spazi di partecipazione democratica e per coinvolgere persone e comunità nella tutela dei propri diritti; collaborare a livello locale, nazionale e internazionale per realizzare il cambiamento e per far crescere l’equità sociale, migliorando la qualità della democrazia esostenendo così chi vive in situazioni di povertà e marginalità. Per info: www.actionaid.it