Lascia la carriera da tributarista. Per sostenere famiglie e imprenditori

Da giovane mamma, tributarista ed europrogettista a imprenditrice riconosciuta dal MISE come Innovation Manager con il sogno e l’obiettivo di far conoscere ed ottenere BONUS alle famiglie e FONDO PERDUTO alle imprese



Claudia Ghiso è una tributarista ed europrogettista di 35 anni, sposata e mamma di due bambini che nel 2016 ha deciso di lasciare la carriera per dedicarsi al sogno di far conoscere le opportunità economiche che lo Stato Italiano e la Comunità Europea offrono. Grazie ad un impegno costante il sogno è diventato realtà e oggi si chiama “INCENTIVI ITALIA”, una realtà imprenditoriale che oggi supporta centinaia di imprese e famiglie nell’informazione, nella condivisione e nell’ottenimento di liquidità.

Durante il lockdown, in seguito a numerosissime richieste pervenute da tutta la Penisola, Incentivi Italia ha scoperto di non avere competitor diretti su tutto il territorio Nazionale. A Settembre 2020 Claudia Ghiso, l’ideatrice e fondatrice di Incentivi Italia, ha deciso di rispondere alle richieste pervenute, dando vita ad un team di NOVE donne giovani, mamme e future mamme, esperte nelle varie discipline, che operano sfruttando le massime sinergie relative alle specifiche competenze garantendo un soddisfacente rapporto di assistenza personalizzato secondo le diverse esigenze del cliente.

Molto attenta nell'informare gli utenti, sulle agevolazioni accessibili, Incentivi Italia si impegna quotidianamente ad aggiornare online tutte le novità del momento, l’azienda è infatti presente sui social network con l’hashtag #incentiviitalia tra i quali: Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, TikTok e Youtube. Inoltre sul sito www.incentiviitalia.com si ha la possibilità di partecipare ad un test gratuito per scoprire se si hanno i requisiti per accedere ai bandi disponibili e come accedervi.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto sono bonus per le famiglie per oltre € 30.000 annui e più di 8.000 bandi attivi.

Il reale problema di oggi è che le aziende pensano che per avere liquidità devono indebitarsi o esporsi con le banche, quando ci sono miliardi di euro disponibili, A FONDO PERDUTO! È proprio per questo che Claudia Ghiso ha ideato un nuovo metodo unico, attraverso il quale supporta aziende e famiglie, dall’informazione alla rendicontazione successiva all’accredito del contributo sul conto corrente del cliente. Incentivi Italia si occupa di analizzare e studiare i bandi in ogni singolo dettaglio, selezionare quelli più adatti per il cliente per poi seguire in prima persona tutte le fasi e l'esito degli stessi, tutto a COSTO ZERO poiché il lavoro di consulenza viene finanziato dalla Comunità Europea. Tale procedura per gli Enti profit avviene previo anticipo che verrà poi recuperato nell'importo del bando, mentre, per gli Enti no profit, non è previsto alcun anticipo del servizio.

Per sostenere imprenditori, famiglie e associazioni, Incentivi Italia ogni ultimo Lunedì del mese è impegnata a prestare consulenze telefoniche gratuite su tutti i bandi attivi al 329.0261273, per poter rispondere ad eventuali problematiche e dare supporto e soluzioni di liquidità immediata ad aziende e famiglie.