Samsung avanza nello sviluppo della digital education

Anastasia Buda, Samsung Electronics Italia: "Questa attività di smart learning aiuta nel concreto la comunità di studenti che in questo momento si trova costretta a casa permettendo loro di condividere le loro esperienze e di far passare loro due ore di didattica alternativa"

Dopo il successo delle attività di smart learning organizzate da Samsung con le scuole di Lodi, e che hanno visto nella prima settimana di marzo la partecipazione entusiastica di decine di studenti e docenti ai corsi di formazione sul digitale in formato e-learning, Samsung Electronics Italia, azienda che si impegna da quasi un decennio nello sviluppo di progetti nell’ambito dell’Istruzione digitale dei giovani italiani, annuncia oggi l’estensione delle proprie attività di digital education a distanza in partnership con le scuole della Regione Lombardia per le prossime settimane di marzo.

Per far fronte al delicato momento per il nostro Paese, minacciato dalla diffusione del Coronavirus (Covid-19), infatti, tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado rimarranno chiuse come misura a tutela della salute dei cittadini fino al 3 aprile.

In questo contesto, Samsung Italia vuole fare sentire la propria vicinanza agli studenti continuando a dare il proprio contributo concreto attraverso l’attivazione straordinaria di alcuni moduli di formazione a distanza. Questa settimana le lezioni coinvolgeranno circa 45 studenti e docenti di 2 scuole secondarie di secondo grado in provincia di Varese e Monza Brianza, che hanno aderito con interesse a questa nuova fase del progetto. Nel dettaglio, le prossime date e scuole coinvolte saranno: martedì 17 marzo 2020 – Alle ore 10 e alle ore 14.30 con l’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi Busto Arsizio (VA).

Sono previste due sessioni di smart learning, alle 10 e alle 14.30, in diretta con l’Istituto Tecnico Primo Levi Seregno (MB) Mentoring by Samsung: una sessione di formazione a distanza di due ore, durante la quale i giovani potranno confrontarsi con i dipendenti Millennial di Samsung, ascoltare i loro suggerimenti ed esperienze utili ad orientare al meglio il proprio percorso di studi e di lavoro nel futuro. Al contempo gli studenti avranno anche modo di distrarsi dalle contingenze attuali e pensare in maniera concreta alle aspirazioni e allo sviluppo del proprio futuro nel mondo del lavoro del domani, sempre più permeato dalle innovazioni tecnologiche.Design Thinking: un’attività didattica che ha l’obiettivo di sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi, incoraggiando gli studenti a elaborare, grazie anche alla tecnologia, idee e soluzioni che affrontino questioni sociali. Attraverso una serie di esercizi di gruppo, gli studenti saranno stimolati a identificare le principali problematiche di esperienze “a distanza”, come quelle che stanno vivendo in questi giorni, e saranno guidati attraverso strumenti di problem-solving verso l’ideazione di soluzioni innovative.

“Il grande interesse e coinvolgimento dimostrato dagli alunni e docenti delle scuole di Lodi che hanno partecipato alla prima fase delle nostre attività di smart learning, ci hanno fortemente motivato a perseverare nel nostro impegno in questa attività straordinaria di responsabilità sociale rivolta alle nuove generazioni, con l’obiettivo di fornire loro competenze legate al mondo dell’innovazione, abbinate a competenze trasversali. Questa attivazione speciale dei nostri progetti di mentoring e formazione digitale parte dalla domanda che ci siamo posti in Samsung Italia su come potevamo aiutare nel concreto la comunità di studenti che in questo momento si trova costretta a casa, e come la tecnologia possa in qualche modo supportare questi ragazzi dando loro, per quanto possibile, una parvenza di normalità. Per questo abbiamo pensato che la cosa più semplice fosse permettere loro di condividere le loro esperienze e far passare loro due ore di didattica alternativa, facendo leva sull’entusiasmo dei nostri giovani dipendenti e il grande spirito collaborativo che abbiamo riscontrato da parte del corpo docenti delle scuole coinvolte” ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.