Sorteggi Champions Milan, Inter, Juve e Napoli: dove vederli in tv e streaming

Sorteggi Champions League 2022/23: la guida per scoprire le avversarie di Milan, Juventus, Inter e Napoli

Giovedì 25 agosto a Istanbul si svolge il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2002/23, che vede ai nastri di partenza quattro squadre italiane: il Milan è stato inserito in fascia 1, la Juventus in fascia 2, l'Inter e il Napoli in fascia 3.

Il sorteggio formerà i raggruppamenti dei relativi gironi, con la competizione che prenderà il via il 6/7 settembre. La seconda giornata è in programma il 13/14 settembre, la terza il 4/5 ottobre, la quarta l'11/12 ottobre, la quinta il 25/26 ottobre, la sesta ed ultima l'1/2 novembre. La finale si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, che al Milan evoca tristi ricordi (vi perse la finale del 2005 contro il Liverpool, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 3-0).

Dove vedere i sorteggi di Champions League in tv e streaming