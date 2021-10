Abraham infortunio: ansia Roma (e quel messaggio social dei giallorossi...)

Abraham infortunio: ansia Roma per la Juventus

L'infortunio di Tammy Abraham nel match Inghilterra-Ungheria tiene in ansia la Roma. José Mourinho spera di averlo a disoposizione per la partita con la Juventus. Il centravanti giallorosso si è fatto male alla caviglia (all'88' Tammy ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw: si è alzato e subito si è notata una smorfia di dolore), è uscito zoppicando di partita nel finale.

Abraham infortunio, Roma: "Amiamo la sosta per le nazionali"

"Amiamo la sosta per le nazionali". E' il tweet della Roma all'indomani dell'infortunio di Tammy Abraham con la nazionale inglese. Il 24enne attaccante rientra nella Capitale per sottoporsi agli esami e capire l'entità del problama alla caviglia e capire se potrà essere a disposizione nel big match di domenica contro la Juventus.

Abraham infortunio, le soluzioni di Mourinho per Juventus-Roma

Se Abraham non dovesse recuperare due le possibilità per Mourinho: la prima è la soluzione Shomurodov e la seconda porta a Borja Mayoral. Più difficile Mkhitaryan falso nueve.