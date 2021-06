Accordo TIM-DAZN: come vedere la Serie A su TIMVision nel triennio 2021/24

Dopo l'accordo TIM-DAZN: come vedere la Serie A su TIMVISION



L'accordo di distribuzione in esclusiva siglato tra TIM e DAZN rende disponibile su TIMVISION il catalogo sportivo live e on demand di DAZN per i prossimi tre anni, comprese le 10 partite di ogni turno di campionato della Serie A TIM per il triennio 2021/2024. Grazie a questo accordo TIMVISION consolida il posizionamento di principale Hub di prodotti Premium che comprende anche molti altri contenuti tra cui quelli di Netflix, Disney+ e Prime Video. I prezzi dell’abbonamento, al momento, sono ancora in via di definizione.



Come vedere la Serie A: connessione da rete fissa

Per seguire le partite trasmesse in streaming è preferibile una connessione da rete fissa broadband/ultrabroadband. Per la fruizione in alta definizione (Full HD) sono necessari almeno 7 Mbps. La connessione ADSL assicura tale velocità alla maggior parte dei clienti.



Come vedere la Serie A: caratteristiche del modem

La soluzione ideale per alte prestazioni è il Wi-Fi 360 Serie A TIM, una connessione ultrabroadband fino a 1 Gbps con modem e Wi-Fi certificato dai tecnici TIM, che assicura la totale copertura dell’abitazione e la qualità per la visione di contenuti in Full HD. Se necessario i tecnici TIM installano dei repeater per amplificare il segnale. Per consentire questo il modem dovrà essere TIM.



Come vedere la Serie A: il decoder

Il TIMVISION Box è l’altro elemento importante per la fruizione delle partite che ottimizza la gestione della connettività per la visione dei contenuti e ne stabilizza la continuità (il cosiddetto buffering). Il decoder sarà incluso nell’offerta Calcio di TIM e permetterà al cliente di guardare il calcio e gli altri contenuti di TIMVISION sul grande schermo, senza dover necessariamente usare una smart TV. Inoltre, il decoder abilita qualsiasi TV al nuovo digitale terrestre (DVBT-2). Il set top box funziona anche su connettività fissa di altri operatori e può essere connesso alla rete mobile 4G e 5G. Tutti i contenuti di TIMVISION e dei partner, e i canali del digitale terrestre sono presenti uno accanto all’altro, su una sola e chiara interfaccia. Un nuovo modo di guardare anche la TV tradizionale, con una innovativa guida TV e lo ‘smart’ zapping. Sarà sufficiente il telecomando del decoder sia per il decoder che per la TV. Il decoder ha telecomando bluetooth (maggiore reattività e controllo della TV da qualsiasi angolatura) ed è un dispositivo AndroidTV con funzionalità avanzate come comandi e ricerca vocale, Google Cast e la possibilità di accedere a tutte le App presenti sullo Store Android.



Come vedere la Serie A: installazione del decoder e assistenza

L’installazione del decoder e il suo utilizzo sono semplicissimi: saranno previsti video tutorial sul sito tim.it, raggiungibili tramite QR code posti all’interno della Guida Rapida, presente nel pack del decoder. L’assistenza sulla nuova offerta Sport di TIM sarà garantita da tutti i consueti canali di assistenza TIM, anche per i clienti di altri operatori. TIM sta implementando una soluzione che consentirà l’accesso diretto all’assistenza dal decoder tramite appuntamento. La Serie A TIM con TIMVISION sarà disponibile per i clienti TIM fissi e mobili e per i clienti di altri operatori. Si potrà anche richiedere l’attivazione di una nuova linea fissa o mobile di TIM e contestualmente attivare l’offerta Sport di TIMVISION. Le infrastrutture presenti consentono già oggi alla quasi totalità dei clienti calcio di disporre del servizio



Come vedere la Serie A: la Rete TIM

La rete di TIM è costantemente aggiornata sia nelle funzionalità che nella capacità per veicolare tutti i nuovi servizi. Anche per l’offerta Calcio TIM sta procedendo con la predisposizione di tutti gli interventi necessari ai vari livelli di rete IP (Core, Aggregazione e trasporto, accesso).

Per garantire maggiore efficienza per l’erogazione del flusso dei dati, la rete di TIM è organizzata su 32 POP (Point of Presence) nazionali che raccolgono il traffico in altrettante città italiane e le loro aree geografiche afferenti. In ciascuno di questi POP è presente l’infrastruttura CDN (Content Delivery Network) per l’erogazione dei flussi video Unicast.

TIM riceverà i flussi video da DAZN come già li riceve oggi ma invece di trasportarli in modalità OTT utilizzerà la propria CDN (per i tutti i clienti serviti in Unicast, ad es. i clienti mobili) o la sua piattaforma di Multicast ABR (ABR Adaptive Bit Rate).

Al fine di ottimizzare la fruizione dei contenuti in live streaming TIM ha adeguato le infrastrutture di rete e adottato il protocollo IP Multicast. In particolare, il Multicast ABR è pensato proprio per la distribuzione di eventi live massivi (ABR Adaptive Bit Rate). Il Multicast permette di inviare lo stesso segnale video a clienti diversi che ne facciano richiesta, evitando la trasmissione su tutta la rete di flussi video duplicati per ottimizzare il live streaming. La distribuzione è ‘ad albero’, con la duplicazione dei flussi che avviene il più vicino possibile al cliente che ne fa richiesta (tipicamente l’ultimo nodo della rete di accesso). Se la trasmissione Unicast è di tipo punto-punto quella Multicast è di tipo punto-multipunto.

In particolare, per coniugare i vantaggi del Multicast con quelli dello streaming in modalità Adaptive Bit Rate (ABR)- tipicamente utilizzato dai servizi OTT - TIM ha investito su una soluzione di tipo M-ABR (Multicast – Adaptive Bit Rate) ovvero una soluzione ‘ibrida’ in cui la trasmissione Multicast è supportata da flussi Unicast distribuiti tramite la rete CDN (Content Delivery Network).



Contrasto alla pirateria

Il contrasto alla pirateria e l’ampliamento del numero di clienti regolarmente abbonati ai servizi streaming e televisivi in generale è per TIM priorità assoluta. L’Azienda continuerà a innovare e sviluppare le soluzioni a disposizione per sconfiggere questo fenomeno di illegalità che sottrae risorse preziose al sistema sportivo e creativo.