Aic, Tommasi non è più presidente: anticipata la fine del terzo mandato

Damiano Tommasi non è più presidente dell'Aic. L'ex giocatore della Roma lascia in anticipo sulla fine del suo terzo mandato. Lo ha comunicato il consiglio direttivo dell'Aic. Tommasi avrebbe dovuto salutare a novembre e non avrebbe comunque più potuto ricandidarsi. Adesso si apre il discorso sul successore: Marco Tardelli ha già presentato la sua candidatura, ma ora il Consiglio nominerà presidente facente funzioni il vicepresidente vicario Umberto Calcagno, con il compito di convocare quanto prima la nuova assemblea elettiva. Le elezioni federali dovrebbero essere fissate per l'8 marzo 2021.