Aitana Bonmatí, chi è la vincitrice del Pallone d'Oro femminile? Per Guardiola è Iniesta al femminile

Champions League con il Barcellona, Mondiale di calcio con la Spagna (vinto in Australia e Nuova Zelanda in finale contro l'Inghilterra), premio come miglior giocatrice della World Cup e Uefa Women's Player of the year Award: Aitana Bonmatí ha vinto tutto in carriera e con il Pallone d'Oro in questo 2024 ha siglato una doppietta spettacolare (bis dopo quello sollevato nel 2023).

Nata a Sant Pere de Ribes, in Catalogna, nel gennaio 1998, è una centrocampista di classe pura: piedi buoni e visione di gioco superiore alla media per la fuoriclasse iberica, senso del gol (19 in 37 presenze nella scorsa stagione) e vera e propria bandiera del Barça: tutta la sua carriera l'ha trascorsa con la maglia blaugrana da quando aveva 13 anni (prima giocava con i maschi nella squadra della sua città)

I suoi idoli? Xavi, Andres Iniesta e Pep Guardiola, tre leggende del Barcellona. E proprio il mister del Manchester City, nel corso degli ultimi Mondiali di calcio, aveva speso parole importanti nei suoi confronti: "Aitana Bonmati è una calciatrice di cui sono innamorato per il suo modo di giocare, posso dire che è la versione femminile di Iniesta". E lei dopo: "Quando ho sentito quelle parole sono rimasta un po' scioccata"

Aitana come Iniesta? L'ex stella del Barcellona e della Spagna campione del Mondo (2010 in Sudafrica) dopo il Pallone d'Oro della 26enne blaugrana ha subito twittato: "Congratulazioni, premio meritatissimo dopo un anno spettacolare"

Xavi invece ha firmato la prefazione nell'autobiografia scritta completamente dalla calciatrice di Barça e nazionale Roja.

Non solo calcio. Aitana Bonmati e il sociale: testimonial della UNHCR e in passato portò i bambini ucraini e honduregni rifugiati a vedere una partita del Barcellona. Hobby? Ama mountain bike, padel e pallavolo, la moda, suona la chitarra. Fuori dal campo di gioco la centrocampista si è iscritta in Attività fisica e Scienze motorie (laurea che probabilmente porterà a segno quando la carriera da fuoriclasse del pallone le darà spazio).

LEGGI ANCHE