Alisha Lehmann, calciatrice dice no alla proposta indecente vip: "Sesso per.."

Alisha Lehmann, chi è la calciatrice-influencer

La svizzera Alisha Lehmann, ha più di 16 milioni di follower su Instagram (batte persino il suo connazionale Roger Federer), è una calciatrice che gioca nella Premier League donne nell'Aston Villa (dal 2021, ha rinnovato fino al 2026: il The Sun parla di un contratto da circa 160mila sterline di solo ingaggio sponsor esclusi), e ha ricevuto un messaggio piccante da un personaggio di fama internazionale.

Alisha Lehmann e la proposta indecente (rifiutata) di un vip: 100mila franchi svizzeri per una notte di sesso

"Ero a Miami, il mio posto preferito, e ho incontrato alcuni amici in un locale. Ho ricevuto un messaggio sul cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha poi inviato un messaggio alla mia guardia del corpo. Si tratta di una persona molto conosciuta, ci eravamo già incontrati a un evento - ha raccontato la calciatrice e influencer Alisha Lehmann alla trasmissione DirTea Talks - Nel messaggio alla guardia del corpo c’era scritto: “Pagherò Alisha 104 mila euro per passare una notte con lei”. La mia risposta è stata: “Assolutamente no! E poi, solo 104 mila euro?”. Tra l’altro la cosa pazzesca è che ho ancora il suo messaggio sul telefono! È un po’ stupido…". L'identità non è data sapere: "Non posso rivelare il suo nome. Ma è molto, molto conosciuto a livello internazionale"

Alisha Lehmann, il calendario della calciatrice-influencer

Intanto Alisha Lehmann è già proiettata nel 2024 e ha messo in vendita online il suo calendario. La copertina già è un... gol bellissimo.

