Allegri e Ambra Angiolini in crisi? Parla un amico di Max: "Le cose..."

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini in crisi?

La storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - nata nel 2017 - sarebbe in un momento di crisi. Stando a quanto scrive Di Più la coppia sarebbe in un momento di difficoltà.

Ambra Angiolini e Max Allegri in crisi? L'indiscrezione

In questo periodo Ambra - che vive a Brescia insieme ai due figli, Jolanda e Leonardo, nati durante la sua storia d’amore con Francesco Renga - ha terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell'anno mentre Massimiliano Allegri è a Montecarlo. "Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri", ha detto una persona vicina all'allenatore livornese.

Va però anche ricordato che, al di là delle squadre estere (si era parlato di Bayern Monaco, che poi ha puntato fortissimo sul 'predestinato' Julian Nagelsmann), però, secondo quanto ha spiegato nelle ultimissime ore Giovanni Galeone, allenatore e grande amico di Max Allegri, è molto concreta la possibilità che torni alla Juventus in vista della prossima stagione. E va pure aggiunto che al di là di queste voci su una presunta crisi sono insistenti Ambra-Allegri, i diretti interessati non si sono pronunciati.