Allegri manda Pogba in tribuna: non convocato. Ecco cos'è successo

Pogba non convocato da Allegri per Juventus-Friburgo

Paul Pogba non è stato convocato da Massimiliano Allegri. Il centrocampista della Juventus escluso dalla sfida di Europa League contro il Friburgo.

Juventus-Friburgo, Pogba non convocato per motivi disciplinari: la decisione di Allegri

E il motivo dell'esclusione di Pogba dalla Juventus-Friburgo? Allegri lo ha tenuto fuori per ragioni disciplinari: l'ex giocatore del Manchester United si è presentato tardi mercoledì in ritiro. Oltre a Paul Pogba assenti anche i lungodegenti Milik e De Sciglio. Out pure Iling per il riacutizzarsi di un vecchio problema.

Juventus, Pogba non convocato, quel precedente con Antonio Conte in panchina

Pogba in passato era già stato escluso per ragioni analaghe dalle convocazioni in casa Juventus. A novembre 2012 il Polpo fu lasciato a casa perché nella stessa settimana si presentò in due occasioni fuori tempo massimo agli allenamenti. All'epoca l'allentore non era Max Allegri, ma Antonio Conte, che lasciò fuori il nazionale francese nella trasferta di Pescara.

