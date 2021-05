Allegri-Napoli, bomba sul mercato allenatori: lo scatto di De Laurentiis

Massimiliano Allegri al Napoli? L'allenatore livornese in queste ultime settimane era stato dato a un passo dal ritorno alla Juventus (lo stesso Giovanni Galeone, amico e maestro dell'ex mister milanista, aveva recentemente pronosticato il rientro in bianconero), poi si erano scaldate le voci sul Real Madrid (Zidane - che ha peso la Liga, vinta dall'Atletico Madrid di Simeone, potrebbe essere al passo d'addio, le opzioni di Zizou se lascerà la Casa Blanca), con un'Inter alla finestra (più una suggestione al momento) se dovesse lasciare Antonio Conte.

Ma le voci di queste ore danno una clamorosa accelerata del Napoli su di lui. Non solo. Secondo Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, Max Allegri e il club di Aurelio De Laurentiis avrebbero raggiunto un accordo economico sulla base di 4 milioni di euro circa all'anno. Altri rumors parlano di un ingaggio attorno ai 5,5 milioni netti a stagione. E Bruno Longhi ha twittato: "23 anni dopo #Max Allegri sta ritornando". Uno scenario clamoroso visto che radiomercato dava Luciano Spalletti in pole per la panchina partenopea quest'anno di Rino Gattuso.