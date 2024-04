Allegri al Napoli e la Juventus che pagherebbe.. Le clamorosa bomba di mercato

Allegri verso il Napoli? La Juventus pagherebbe metà stipendio? L'indiscrezione

Il futuro della panchina del Napoli è uno degli argomenti più caldi nel mercato allenatori. Nelle scorse ore è trapelato il nome di Gian Piero Gasperini come possibile erede del traghettatore Francesco Calzona (che ha preso il testimone da Walter Mazzarri, a sua volta successore di Rudy Garcia).

Sono 4 i mister nella rosa del club partenopeo stando alle indiscrezioni di questi giorni. Ma Il Mattino cala un clamoroso quinto tecnico che potrebbe sbaragliare la concorrenza: Massimiliano Allegri.

L'arrivo di Giovanni Manna come direttore sportivo dalla Juve a Napoli potrebbe rendere fattibile l'operazione, con la società bianconera che, pur di liberarsi dell'ultimo anno di contratto col tecnico livornese, per la prossima stagione pagherebbe metà dell'ingaggio. La Signora a quel punto potrebbe accelerare per Thiago Motta (pressing da settimane sul mister del Bologna), mentre la voce di un ritorno di Antonio Conte a Torino è tornata a girare, ma ancora non prende quota.

Sempre secondo la ricostruzione de Il Mattino i rapporti tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis sono ottimi, ma il presidente del Napoli non sarebbe ancora certo di puntare sull'attuale allenatore della Juve, soprattutto per via del parere di tifosi e parte della stampa napoletana, che non vedrebbero di buon occhio il tecnico.

Restando sull'asse Juventus-Napoli, nelle scorse ore si è parlato anche dell'interesse partenopeo per due talenti argentini Matias Soulé (classe 2003) e Enzo Barrenechea (classe 2001 argentino) in prestito secco dai bianconeri al Frosinone (e che a giugno torneranno a Torino).