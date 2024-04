Napoli-Conte? De Laurentiis cala il jolly Gasperini. Al posto di Osimhen...

Napoli allenatore, sogno Antonio Conte, ma attenti a Gasperini. Quattro mister per la panchina

Il Napoli incassa il 2-2 in casa col Frosinone che suona come una bocciatura quasi senza appello nella rimonta Champions (anche guardando al quinto posto la Roma è a +6 con una partita in meno, l'Atalanta a +1 con due match da recuperare) e guarda ormai a un futuro che vedrà la squadra ormai ex campione d'Italia fuori dalla massima competizione europea.

Il club guidato da Aurelio De Laurentiis si riorganizza per il futuro e, dopo l'arrivo di Giovanni Manna (dalla Juventus) come responsabile dell'area tecnico-sportiva, va sistemato il fronte panchina. Chi prenderà il testimone di Francesco Calzona (arrivato a febbraio per traghettare sino al termine di stagione dopo gli esoneri di Rudy Garcia prima e Walter Mazzarri poi)?

Da tempo gira il nome del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, profilo che piace al Napoli, ma su cui il club partenopeo non ha chiuso. Resiste l'ipotesi/suggestione legata a Stefano Pioli se dovesse lasciare il Milan. E non è un segreto che il sogno sarebbe quello di portare Antonio Conte all'ombra del Vesuvio. Ma in queste ore (ri)emerge la candidatura di un quarto allenatore nel mazzo: Gian Piero Gasperini. Il mister della Dea piace da sempre a De Laurentiis e sfiorò Napoli dieci anni fa quando Mazzarri sembrava sul punto di lasciare (poi rinnovò). Ora, secondo il Corriere dello Sport, torna alla ribalta il nome di Gasp in vista della prossima stagione.

Leggendo il poker di nomi il Napoli sarebbe anche a un bivio tattico, con Italiano-Pioli più fedeli alla difesa a 4 e Conte-Gasperini maggiormente votati a quella a 3. Ma al di là dei moduli, 4 profili di alto livello da cui il club partenopeo potrebbe ripartire con slancio.

Napoli, Osimhen addio? Due nomi per l'eredità dell'attaccante nigeriano

Senza dimenticare che, mentre si lavorerà per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, questa dovrebbe essere l'estate dell'addio di Viktor Osimhen che ha una clausola in uscita attorno ai 130 milioni e tante pretendenti (Psg in primis): al posto del nigeriano arriverà un attaccante di primo piano con Jonathan David del Lilla e Santiago Gimenez del Feyenoord tra gli osservati speciali.