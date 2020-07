Allegri, quel no al Real Madrid per la Juventus. E il Psg ora è pista calda

MASSIMILIANO ALLEGRI, NO AL REAL MADRID DUE ANNI FA

Massimiliano Allegri svela un retrosce sulle corte che gli fece il Real Madrid. Florentino Perez aveva pensato a lui dopo l'addio di Zidane nel 2018: "Due anni fa ci fu un contatto ma non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juventus. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente", ha spiegato l'ex allenatore della Juve in una intervista al quotidiano spagnolo 'Marca'.

ALLEGRI, ALLENATORE DEL PSG? PISTA CALDA

Il futuro di Massimiliano Allegri? il suo anno sabbatico è finito (il 30 giugno è scaduto il contratto con la Juventus) e la sensazione è che presto lo vedremo nuovamente in panchina. Lui ha voglia di ricominciare e ha le idee chiare sulla sua prossima avventura: "Sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove posso avere l'ambizione di competere per vincere", spiega Massimiliano ALLEGRI al quotidiano spagnolo 'Marca'. Su questa stagione lontano dal calcio, il tecnico livornese aggiunge. "Mi sono goduto la famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di una vita. Non mi interessa in quale campionato andrò. Se mi piace la Liga? Nessuno risponderebbe no a questa domanda".

Nei giorni scorsi Max Allegri è stato clamorosamente accostato al Barcellona già in vista di questa Champions League (in programma ad agosto, i blaugrana dovranno giocare l'ottavo di finale di ritorno contro il Napoli) visto che l'attuale tecnico Quique Setien è in bilico, mentre su di lui restano le voci legate ai club inglesi (in primis il Manchester United). Ma in questo momento la pista più calda resta quella legata al Paris Saint Germain: se ne parla da tempo e l'Equipe in queste ore ha rilanciato le voci che portano l'ex allenatore della Juve sulla strada di Parigi. Max piace a Leonardo. Il club campione transalpino ha rinnovato la sua fiducia in Thomas Tuechel, ma l'ombra di Allegri resta su di lui e i risultati del Psg in Champions potrebbero essere decisivi per decidere la sorte dell'attuale mister.

MAX ALLEGRI: "CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS PER TANTI ANNI"

Sull'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'allenatore livornese aggiunge: "Cristiano resterà ancora tanti anni alla Juventus, ha permesso ai bianconeri di fare un importantissimo salto di qualità". "Zero risultati in Champions per la Juventus? Non sono d'accordo, negli ultimi anni ha fatto molto bene, raggiungendo due finali e con alcune eliminazioni molto discutibili. La Juve è costruita per vincere e vincere ancora. Solo per quello. Per questo penso che lo possa fare ancora per anni", spiega Massimiliano Allegri.

ALLEGRI "LA JUVENTUS PUÒ VINCERE PER ANNI, IL MILAN CAMBIA TROPPO"

"La Juventus e' costruita per vincere, solo con questo obiettivo. Per questa ragione penso che possa continuare a vincere per anni. Un ritorno del Milan ad alti livelli? Sfortunatamente credo manchi ancora abbastanza. Il Milan ha bisogno di un progetto forte e di continuita': cambiare molto ogni anno non ti permette di crescere", è l'analisi di Massimiliano ALLEGRI sulle due squadre con cui ha vinto lo scudetto in Italia.