Juventus, colpo di scena: Thiago Motta via a giugno. Ecco chi sarà il prossimo allenatore: i nomi in pole 

Juventus: ecco chi sarà il prossimo allenatore dopo Motta

Il progetto Thiago Motta alla Juventus è definitivamente fallito con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. L'allenatore italo-brasiliano non sarà confermato a giugno nemmeno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Troppo negativa una stagione in cui a febbraio i bianconeri sono fuori da tutto: fuori dalla Champions, fuori dalla lotta scudetto e fuori dalla Coppa Italia. La proprietà è, a dir poco, stizzita (John Elkann è in Bahrain a cullarsi la nuova Ferrari e Lewis Hamilton) e ha deciso: via Motta. A giugno nuova rivoluzione.

Il prossimo allenatore della Juventus

Ma quali sono gli obiettivi? Due i nomi in cima alla lista: Antonio Conte e Giampiero Gasperini. Il primo è stizzito per l'atteggiamento di De Laurentiis sul mercato di gennaio in cui la partenza di Kvara non è stata equilibrata con un nuovo arrivo di livello (Okafor viene considerato dall'allenatore pugliese poco più di una presenza...) ed il secondo ha detto chiaro e tondo che il suo ciclo all'Atalanta è finito. Sul primo c'è da combattere la concorrenza del Milan e sul secondo invece ci sarebbero meno difficoltà, anche economiche dato che lo stipendio sarebbe inferiore, e di parecchio, rispetto a quelle di Conte.

C'è però un nome nuovo, anzi, una vera e propria autocandidatura ed è quella prestigiosa e clamorosa di Roberto Mancini. L'ex allenatore di Inter, Lazio e della nazionale italiana e poi dell'Arabia Saudita (esperienza fallimentare) è in cerca di una nuova occasione ed attraverso i suoi intermediari ha fatto intendere in maniera decisa che accetterebbe volentieri la sfida bianconera.

C'è poi tutto un discorso legato agli investimenti e quindi, di conseguenza, al futuro dei giocatori. È certo che un'altra stagione da 250 milioni di euro immessi sul mercato sarà impossibile da replicare. Ci saranno quindi delle cessioni, anche eccellenti.