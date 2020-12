Amazon gol in Champions. Sfida per i diritti tv di Serie A: Sky, giù l'offerta

Amazon gol in Champions (con Sky e Mediaset)

Amazon ha annunciato l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League (con sempre una squadra italiana presente nei gironi) fino alle seminfinali e della Supercoppa Uefa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. La notizia era nota da diverse settimane e ora è stata confermata. Sky ha preso il “pacchetto” di 104 partite stagionali di Champions e l’esclusiva sull’Europa League. Mediaset avrà la migliore partita del martedì e la finale di Champions.

Diritti tv serie A: Sky in corsa ma giù l'offerta (niente esclusiva web). Dazn vuole confermarsi e...

Ma la sfida dei diritti tv per il calcio già è andata oltre: il piatto ricco è quello della serie A. Nel triennio 2018/21 la torta è stata di 973 milioni di euro a stagione: 193 da Dazn e 780 da Sky. La pay tv controllata da Comcast è in causa con la Lega Calcio per il mancato pagamento dell'ultima rata da 130 milioni e il 22 dicembre è prevista un'udienza davanti al giudice Claudio Marangoni del Tribunale di Milano. Nel corso della prima settimana di gennaio veranno definiti tutti i dettagli riguardanti la trattativa con il consorzio di fondi di investimento, CVC-Advent-Fsi, pronti a rilevare per 1,65 miliardi di euro il 10% della media company con cui la Lega gestira' i diritti tv e commerciali. E intanto si partirà con il bando per i diritti di serie A del prossimo triennio. Sky in corsa, ma la sua offerta sarà inferiore rispetto al passato, visto che non potrà avere l’esclusiva per la piattaforma digitale, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di Sky stabilendo lo stop ai diritti tv in esclusiva su internet. Tradotto: Sky potrebbe trasmettere le 266 partite di serie A su satellite e digitale terrestre, mentre sul web le sfide mandate in onda su NowTv dovranno essere obbligatoriamente trasmesse anche da un’altra piattaforma.

Dazn dopo questo primo triennio in cui ha mostrato 3 partite di serie A ogni giornata di campionato, punta a confermarsi. Mediaset, Amazon, e Tim valutano le condizioni per entrare in partita, mentre sembra che Netfix abbia altri piani.