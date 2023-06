Analis Cruz, (sensualissima) Cristiano Ronaldo del fitness. "Glutei di marmo"

Analis Cruz, Cristiano Ronaldo del fitness mondiale

Analis Cruz è già una stella mondiale a soli 24 anni. Una fuoriclasse nel fitness come può essere un Cristiano Ronaldo nel calcio. L'atleta metà portoricana e per metà dominicana è forte sui social (1,3 milioni di follower su Instagram e almeno il triplo su TikTok) grazie ai video legati alla disciplina di cui è maestra, uniti al bodybuilding (con il mix sul cibo a suo di ricette intriganti ma sane allo stesso tempo). La sua storia è ancor più bella perchè solo sei anni fa, Analis Cruz era una ragazza che non si allenava, mangiava tanto e aveva bisogno di perdere peso.

Analis Cruz, gli amori e le passioni della regina del fitness mondiale

Nel giro di 12 mesi il cambio di marcia e in 24 ha avuto la sua illuminazione in palestra. Da lì in poi con 2-3 mesi di allenamento le foto e video hanno mostrato il suo cambiamento e più lei faceva il salto di qualità dal punto di vista fisico e più i followers aumentavano.

Il fitness e la palestra sono lavoro e passione per Analis Cruz: sei giorni alla settimana di pesi, carichi pesanti ed esercizi a corpo libero, la ricetta della 24enne. Si passa dal leg day del lunedì, alle spalle il martedì, poi glutei al mercoledì, dorso e bicipiti di giovedì. Sul finire della settimana, petto e tricipiti di vemerdì, il sabato ancora leg day. La domenica? Anche Analis Cruz ogni tanto riposa. La fuoriclasse del fitness ha due amori: Anthony Wixon (atleta anche lui atleta) e il suo tenero pitbull.

