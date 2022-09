Anastasia Ronca, velina sportiva di Striscia la Notizia: passione per la ginnastica artistica

Striscia la Notizia, chi è Anastasia Ronca nuova velina bionda

Anastasia Ronca, la nuova velina di Striscia la Notizia (assieme a Cosmary Fasanelli: ecco chi è) tra le sue tante doti ha anche un talento per lo sport. In particolare la ginnastica artistica, disciplina che pratica sa sempre. La passione le è stata trasmessa da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Hobby e passioni fuori dallo spettacolo? "Allenarmi in palestra e andare in giro con la mia cagnolina", ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Le nuove veline: la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca





Anastasia Ronca, chi è la nuova velina di Striscia la Notizia: da Colorado a Temptation Island

Nel 2019 Anastasia Ronca ha partecipato a Colorado su Italia 1 come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island. È stata chiamata Anastasia in onore della principessa. Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice e di lavorare nel campo della moda, che è un’altra delle sue passioni. Il suo stilista del cuore è il libanese Zuhair Murad.





Anastasia Ronca, chi è la nuova velina di Striscia la Notizia: nessun tatuaggio

Al cinema, ammira Angelina Jolie e Sophia Loren, della quale ha amato La vita davanti a sé. Ha una cagnolina che si chiama Asya, non ha neppure un tatuaggio.

Non riesce a uscire da un negozio senza aver acquistato qualcosa. Ascolta musica soprattutto italiana, va pazza per Negramaro e Marco Mengoni, ma pure per Mina, Fabio Concato, Pino Daniele.