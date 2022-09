Chi è Cosmary Fasanelli, nuova velina di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, due nuove veline

Striscia la Notizia 2022/2023 riparte con due nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Andiamo a scoprire la carriera, hobby e passioni di Cosmary.

Striscia la Notizia, chi è Cosmary Fasanelli nuova velina mora

Cresciuta praticando molti sport, Cosmary Fasanelli studia danza dall’età di tre anni e mezzo. Si innamora della televisione a 17 anni, quando debutta a Tú sí quevales: due anni dopo si trasferisce a Milano, dove partecipa come ballerina a diversi programmi e come concorrente ad Amici, un’esperienza di due mesi che lei considera estremamente formativa.

Le nuove veline: la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca



Cosmary Fasanelli cresce in una famiglia molto unita, con nonni e zii come vicini di casa e ungrande parco pieno di animali: quello a cui è più legata è la cagnolina Asia, un bulldog francese. Da piccola non si perdeva mai le selezioni di Veline e Miss Italia. Suo padre le diceva sempre: «Un giorno ci sarai anche tu» e la profezia si è avverata, forse anche perché era lui ad accompagnarla a tutti i provini, con sua madre e suo fratellino. È stata eletta Miss Cinema nel 2019.



Cosmary – che porta il nome della nonna - si definisce socievole, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Preferisce il lato sinistro del suo corpo. Ama Grey’s Anatomy, Pretty Woman e le commedie con Julia Roberts, i film Marvel e i cartoni della Disney, le piacciono Will Smith e Anne Hathaway.

Ascolta di tutto, soprattutto musica italiana, in particolare Elisa e Michele Bravi, ma pure rap e R’n’B, Ezio Bosso e Chopin.