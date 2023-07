Ancelotti indagato in Spagna per frode fiscale: il mister pronto a un accordo

Ancelotti (foto Lapresse) indagato per frode fiscale in Spagna, pronto ad accordo

Carlo Ancelotti, frode fiscale da 400mila euro in Spagna. «Mal consigliato dai consulenti». Verso un accordo

"Carlo Ancelotti andrà presto a processo a Madrid per frode fiscale". Lo riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui il magistrato María Inmaculada Lova avrebbe concluso le indagini sull'allenatore italiano del Real Madrid - che il prossimo anno diventerà ct del Brasile (con sogno Mondiale 2026, la Seleçao non trionfa dal 2002) - e lo riterrebbe responsabile di una frode ai danni dell'erario corrispondente al 2014 per un importo di 386.361 euro.

Ancelotti ha riconosciuto i fatti e si è dichiarato colpevole dell’illecito tributario, spiegando durante la sua deposizione in aula di esser stato mal consigliato dai suoi consulenti fiscali. Il processo dovrebbe dunque chiudersi velocemente con un accordo in cui l'allenatore ex Milan e Juventus accetterà una pena detentiva, che non verrà scontata agli arresti, oltre al pagamento della quota contestata e la relativa sanzione.

